Crédit immobilier : les règles assouplies pour les investissements locatifs

Si vous aviez pour objectif d'investir dans un bien destiné à la location, vous pouvez espérer obtenir plus facilement un prêt. Dès ce mardi, les banques auront la possibilité d'accepter davantage de dossiers de prêts parmi ceux qui dérogent aux règles générales du crédit immobilier, tant que ceux-ci sont destinés à la location. Le ministère de l'Économie et la Banque de France ont décidé de l'autoriser, indique annonce ce mardi le HCSF (Haut conseil de stabilité financière). Il s'agit d'une "souplesse supplémentaire" pour les banques et leurs clients candidats à l'emprunt, selon le HCSF.

Parmi ces règles en vigueur depuis le 1er janvier 2022, le plafond du taux d'effort ou taux d'endettement, c'est-à-dire le montant total des dépenses liées à l'habitation rapporté aux revenus, fixé à 35%, ainsi que la durée maximale des crédits immobiliers, limitée à 25 ans. Celles-ci ne sont pas remises en cause.

Davantage de dérogations pour les investisseurs

C'est en revanche l'espace de dérogation à ces principes, accordé aux banques pour 20% des crédits jusqu'à présent, qui est concerné. Cette marge de manœuvre, qui visait principalement les acquéreurs d'une résidence principale, notamment les primo-accédants, était plus rigide vis-à-vis des investisseurs locatifs, de bons clients pour les banques. Désormais, à l'intérieur de cette enveloppe, la part des crédits qui peuvent être affectés à tout type de produits immobiliers, dont les investissements locatifs, va augmenter de 20% à 30%.

"L'objectif est de pouvoir maintenir la distribution en volume, notamment des crédits qui ne sont pas affectés à la résidence principale", précise Bercy, en faveur "par exemple de l'investissement locatif".

Bercy est par ailleurs revenu sur le taux d'usure, un taux de crédit plafond destiné à protéger l'emprunteur. Comme annoncé par le gouvernement en début de mois, la mensualisation de la révision de ce taux, auparavant actualisé chaque trimestre, est bien actée jusqu'à la fin de l'année.

Des taux qui s'envolent

Les taux de crédit ont triplé en un an et demi, pour atteindre 3,28% en mai. Entre janvier 2022 et mai 2023, les ménages ont ainsi perdu 40.000 euros de capacité d'achat. Une tendance qui s'accentuera encore en 2023, prévoit la Fnaim. Ludovic Huzieux, cofondateur d'Artemis courtage, s'attend à une augmentation dans les prochains mois, jusqu'à 4% à la rentrée de septembre. Pour le courtier, "ça va probablement encore un peu exclure certains ménages qui pouvaient prétendre aux crédits".

Il dénonce ce mardi sur franceinfo les annonces du HCSF, dans lesquelles "il n'y a rien qui peut abaisser les barrières du crédit", selon lui. "Les principales demandes qui avaient été formulées n'ont pas été acceptées". Il souligne pourtant que la France a "le taux de défaillance de remboursement des crédits qui est le plus bas d'Europe".

Le volume des transactions immobilières est à son plus bas niveau depuis deux ans, selon les tendances du marché présentées ce mardi par la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), pour atteindre environ 950.000 ventes sur l'année. Cela représente plus de 150.000 transactions en moins par rapport à 2022 (-15%), soit la deuxième plus forte baisse annuelle des ventes depuis 1990, selon la Fnaim.

"L'effet de l'inflation de ces derniers mois et les difficultés croissantes dans l'accès au crédit immobilier se font clairement ressentir sur le nombre de transactions qui chute drastiquement", a commenté Loïc Cantin, président de la Fnaim.

Presque tous les départements sont concernés, et certaines villes plus que d'autres, comme Paris. Seules les stations balnéaires et les stations de ski parviennent à tirer leur épingle du jeu.

La production de crédit a elle chuté de 31% par rapport à 2022.

Les prix marquent le pas

Les prix, qui résistaient jusqu'ici, subissent eux aussi le ralentissement. Si leur progression ralentit sur un an (+2,9% en juin 2023 contre +6,3% en juin 2022), ils reculent d'1% sur trois mois. Ce sont les maisons qui subissent la plus forte baisse (-1,7%).

Pour 2023, la Fnaim anticipe une baisse de 5% des prix, soit 10% en valeur réelle compte tenu de l'inflation.