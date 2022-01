Créé à Perpignan, ce logiciel de gestion cartonne dans les clubs de sport

Deux ans après sa création dans les Pyrénées-Orientales, le logiciel "Gestion sports" a déjà conquis plus de 70 clubs de sport et 50.000 utilisateurs dans toute la France.

Finis les post-it et les cahiers de réservation : une jeune start-up des Pyrénées-Orientales s'est donnée pour mission de simplifier la vie des dirigeants de clubs et d'associations sportives. Lancé en janvier 2020, le logiciel "Gestion sports" leur propose de gagner du temps et d'automatiser un grand nombre de tâches : réservations, paiement en ligne, gestion des plannings... Entretien avec Loïc Tap, l'un des fondateurs de l'entreprise, implantée à Saint-Cyprien

France Bleu Roussillon : avez vous déjà beaucoup de clients ?

Nous nous développons un peu partout en France. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 70 complexes et associations sportives. Par exemple, nous avons séduit quelques uns des plus grands clubs de paddle en France, le MAS à Perpignan, mais aussi le Toulouse Paddle Club. Dans le tennis, nous travaillons avec une des plus grosses académies en France, à Nîmes, et dans le football avec l'entité Z5, qui est détenue par Zinédine Zidane.

Je veux réserver un cours de paddle pour jouer avec un ami. Je peux le faire via une appli ?

Exactement. D'un côté, il y a l'outil pour le dirigeant, mais de l'autre côté, il y a aussi l'application pour les joueurs ou les utilisateurs, les sportifs. On peut à la fois réserver, mais aussi s'inscrire à des événements, des entraînements, des stages, prendre des abonnements, recevoir l'actualité du club. Et on peut faire tout un tas de choses via cette application. Et ça vaut pasque pour les clubs de tennis ou les clubs de paddle. Ça peut fonctionner pour des piscines, des clubs de sport, de fitness.

Quels sont les tarifs ?

Le tarif varie en fonction des modules que le dirigeant ou l'association va souhaiter. Et on travaille entre 50 et 300 euros par mois d'abonnement pour utiliser notre outil. Applications incluses.