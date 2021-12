Créée en 1750, la plus vieille usine de chaussures de France ferme définitivement

Dans le magasin d'usine, Nathalie et Maryse, respectivement 35 et 43 ans d'ancienneté aux Chaussures Marco, vendent les dernières paires à prix sacrifiés aux clients particuliers

En 1750, Louis XV règne en France, Jean-Jacques Rousseau publie son "Discours sur les arts et les sciences" et les Chaussures Marcon sont fondées à Pont-de-l'Arche. 271 ans après, la plus ancienne fabrique de chaussures de France, en cessation d'activité, s'apprête à fermer définitivement le 31 décembre 2021. "Depuis janvier 2021, il y avait déjà eu une baisse de commandes sur l'été, on a joué avec le chômage partiel, la seule aide qui nous a été allouée par l’État" explique Viviane Tassel, la directrice générale et _"on fabriquait des chaussures pour notre seul magasin d'usine" et alors qu'en octobre dernier, l'entreprise s'attendait à des commandes des distributeurs pour la saison prochaine, "on a eu zéro commande"_ se désole la directrice générale.

En cause, selon Viviane Tassel, amère, l'augmentation du prix des matières premières : "On utilise le caoutchouc pour les semelles. C'est passé de huit à dix euros, la peau est passée de trente-trois à quarante-trois" détaille-t-elle avec des clients "qui avaient trop de stocks, dus au Covid et qu'ils avaient été considérés magasins non-essentiels".

Les peaux, essentiellement des cuirs d'agneau, utilisées pour créer les chaussures Marco © Radio France - Laurent Philippot

Trop de stocks pour eux, donc pas de commandes pour nous. On est au début de la chaîne - Viviane Tassel

Les voyants passent au rouge en octobre 2021 et la directrice, au caractère bien trempé, prend la décision de cesser l'activité.

Pour Viviane Tassel, la fermeture des Chaussures Marco était inéluctable Copier

Une entreprise trois fois centenaire

A l'origine fabrique de chaussons, les Chaussures Marco ont traversé les siècles en produisant des chaussures pour l'armée française pendant la Première guerre mondiale, ferme pendant la Seconde guerre Mondiale et fabrique après le conflit des chaussures sur semelle de bois, faute de matières premières. Les modèles actuels, semi luxe, développés essentiellement pour une clientèle féminine, seraient-ils passés de mode ? "Ce n'est pas vrai" réfute Viviane Tassel, "notre problème, c'est que les clients qui nous achetaient en France, ils revendaient 150 euros environ, se disaient que le seul client qui pouvait acheter une paire de chaussures à 150 euros, c'était la personne âgée, puisque les jeunes mettent des baskets, au même prix, mais des baskets sans savoir que la basket a une valeur de trente euros alors que notre chaussure a une valeur de 150 euros à la base".

Les nouveaux modèles pour les plus jeunes n'étaient pas achetés par nos clients - Viviane Tassel

La "Persan", modèle iconique des chaussures Marco © Radio France - Laurent Philippot

Nicole est une fidèle cliente : "On est venue faire des stocks" raconte-t-elle en déambulant dans les allées du magasin d'usine, louant "la belle qualité" des Chaussures Marco et regrettant cette fermeture "dommage pour la région".

REPORTAGE - La fermeture des chaussures Marco, une déception pour les salariés et les clients Copier

Jusqu'à 43 ans de carrière

Les Chaussures Marco, c'est une entreprise familiale, dirigée les membres de la même famille depuis les années 80, le père puis la mère de Viviane Tassel, directrice générale depuis décembre 2020. C'est aussi des salariés attachés à leur entreprise : "Ça va de 17 à 43 ans d'ancienneté" souligne Nathalie, 35 ans de maison : "On a aimé notre travail, c'est pour ça que ça fait mal de partir". 43 ans c'est pour Gisèle qui devait faire valoir ses droits à la retraite en mars 2022. Maryse est entrée aux Chaussures Marco à 16 ans, elle en a aujourd'hui 58 : "42 ans de travail, j'étais fière de travailler chez Marco pendant 42 ans".

Malheureusement, c'est la fin qui fait mal. On ne s'y attend pas du tout - Maryse, salariée depuis 43 ans

Pour leur reclassement, les salariés sont accompagnés par la mairie, l'Agglomération Seine-Eure et l’État avec le Tremplin de Pont-de-l'Arche pour apprendre à faire un CV ou mettre en valeur leurs compétences professionnelles.

Une vente au magasin d'usine

Les 25 salariés devaient être en congés pour les fêtes de fin d'année le 22 décembre, mais Viviane Tassel les a autorisés à rester chez eux car il n'y a plus de travail. Sur le site, elles ne sont plus que trois, Isabelle à la comptabilité, Nathalie et Maryse au conseil et à la vente pour accueillir les clients au magasin d'usine, "tous les jours de 13h00 à 17H00 du lundi au jeudi et moi je vends tout seule le samedi de 11h00 à 17H30" précise Viviane Tassel pour écouler le stock et trouver, avec la vente des machines, de la trésorerie pour payer les licenciements, estimés à 400.000 euros par la directrice générale.

Les ventes ont lieu au magasin d'usine, rue Maurice Delamare, à Pont-de-l'Arche © Radio France - Laurent Philippot

Les ventes reprendront début janvier 2022. Les jours et les horaires d'ouverture au public restent encore à définir puisque Viviane Tassel, résolue à aller de l'avant, sera seule pour faire tourner ce qu'il reste des Chaussures Marco, peut-être aidée de sa mère Mauricette : "Elle adore vendre, elle conseille bien, c'est sa vie et la mienne aussi".