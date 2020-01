Créée il y a seulement trois ans, la marque "C'est qui le patron?" a déjà vendu 150 millions de litres de lait

Département Mayenne, France

Produire plus équitable et plus durable, c'est le pari fou que s'est lancée la coopérative "C'est qui le patron?". Créée en 2016 pour lutter contre la crise du lait, la marque connait un succès retentissant. Tout le monde s'empare de la brique de lait couleur bleu qui rémunère au juste prix le producteur. Depuis son lancement, les chiffres explosent : 150 millions de litres ont été achetés par les consommateurs.

Pour Nicolas Chabanne, le fondateur de "C'est qui le patron?", derrière cet engouement il y a une signification : "il faut le voir, au-delà des chiffres, comme un espoir. Tous ensemble, à partir de notre bon sens, on peut faire des choses assez géniales". En plus de mieux rémunérer le producteur, le concept permet également de produire plus équitable et plus écolo. Des valeurs que Benoit Filoche, exploitant agricole, s'efforce de promouvoir : "le but premier d'un agriculteur c'est d'offrir un produit de qualité, de pouvoir transmettre la terre du mieux possible, on n'est que de passage, et on est là pour soutenir les actions en faveur du climat".

L'ascension n'est pas terminée pour la coopérative. "C'est qui le patron?", c'est 30 produits et pas seulement du lait, le beurre, la pizza, la compote et ce succès sans aucune publicité particulière.