Le géant du vin Castel se lance dans le Crémant de Bordeaux

Castel, numéro 1 du vin en France et en Europe va vendre dans 15 jours son premier Crémant de Bordeaux sous sa marque Malesan. Le groupe bordelais a du refaire son site de production à Beychac-et-Caillau entre Bordeaux et Libourne, car il n'était pas fait à la base pour produire du vin mousseux.

Dans la cuverie où est reçu le vin, il y a du matériel neuf : un petit fermenteur et deux cuves de mixage. Plus loin, un nouvel entrepôt régule la température à 15 degrés pendant l'élevage du vin. De nouvelles machines côtoient celles pour élaborer le vin sans bulles dit "tranquille". Mais le groupe a surtout du respecter un cahier des charges strict pour pouvoir produire du crémant

"Il faut ramasser à la main, explique Lionel Lateyron élaborateur de Crémants de Bordeaux. Puis peser les raisins et n'extraire que 100 litres de moût pour 150 kilos de raisins. Il y a surtout des contraintes qualitatives qui font que tous les producteurs ne sont pas habilités à produire un vin de base de qualité"

1,5 million d'investissement

Castel a investi au total 1,5 million d'euros pour lancer ce nouveau produit. Objectif : concurrencer avec l'AOP Crémants de Bordeaux ceux d'Alsace, de Bourgogne ou de la Loire. Lionel Chol le directeur du site à Beychac-et-Caillau veut augmenter au fur et à mesure les capacités de production. Même s'il ne va arroser que le marché de la grande distribution française pour l'instant, il a d'autres projets : "On a une cuvée en cours d'élaboration pour la restauration et à partir de l'année 2 on vise aussi l'international avec le développement de la marque famille Castel."

Son entrepôt de stockage va pouvoir accueillir jusqu'à 200 000 bouteilles de crémant. C'est le nombre que compte commercialiser Castel cette année.