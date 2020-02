Cressat : un nouveau magasin de matériel agricole va ouvrir à la place de l'Espace Emeraude

Plus d'un an et demi après la fermeture d'Espace Emeraude à Cressat, un nouveau magasin de matériel agricole va ouvrir ses portes dans le même bâtiment au printemps 2020.

Un an et demi après la fermeture d'Espace Emeraude, un nouveau magasin de matériel agricole va ouvrir ses portes à Cressat au même emplacement. Les mêmes produits seront vendus : du matériel agricole, du matériel pour les espaces verts mais aussi des quads.

Dumontaux se développe

L'entreprise Dumontaux a déjà commencé les travaux. Le bâtiment sera entièrement refait à l'intérieur comme à l'extérieur. Le chantier doit durer deux mois et demi. La société détient déjà trois boutiques à Dontreix, Auzances et Malleret-Boussac et souhaite se développer : "L'idée c'est de ramener l'entreprise au centre du département" explique François Dumonteaux, responsable des entreprises qui vendent du matériel agricole, des tondeuses à gazon et des quads. Rien d'étonnant dans un département agricole, mais le secteur se porte bien : "Il y a toujours une clientèle potentielle avec la motoculture et tout ce qui est matériel agricole. Donc on essaye de se rapprocher de plus en plus de nos clients" ajoute le dirigeant.

Des salariés d'Espace Emeraude réembauchés

La petite entreprise emploie actuellement 20 salariés et elle a recruté quatre personnes pour le nouveau magasin. Une bonne nouvelle pour certains anciens salariés d'Espace Emeraude. Sur les neuf salariés licenciés en 2018, trois sont réembauchés dans la nouvelle boutique. Elle doit ouvrir fin mars, début avril.