À Bourganeuf, les habitants vont pouvoir faire la chasse aux gaspillages. Camille Feissa, 34 ans, ouvre ce vendredi 29 octobre sa boutique de vrac. Le principe : plus de produits avec des emballages, mais uniquement du vrac. Vous pouvez enfin prendre uniquement la quantité dont vous avez besoin.

Creuse : à Bourganeuf, Camille Feissa lance sa boutique anti-gaspillage et 100% sans emballages

Et si le gaspillage, c'était fini ? C'est le pari que fait Camille Feissa, 34 ans, à Bourganeuf (Creuse). Elle ouvre son commerce de vente en vrac, vendredi 29 octobre. Ici, plus la peine de chercher des produits alimentaires ou d'entretien sous emballage. Tout est exposé dans des bocaux en verre, où les consommateurs peuvent se servir. Ils prennent et payent seulement la quantité dont ils ont besoin. La commerçante était auparavant à Besançon (Doubs). Elle a été fromagère-crémière dans la capitale Comtoise pendant 12 ans, avant de travailler dans l'automobile. Ce n'est qu'en novembre 2020 qu'elle arrive dans la Creuse avec son conjoint. Un nouveau département pour un nouveau départ, puisque c'est à cette occasion que Camille affute son projet, avant de le concrétiser ce 29 octobre.