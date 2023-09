Creuse : à Clugnat, ENEDIS engage un énorme chantier pour changer 25 km de lignes électriques

C'est une opération d'envergure qui se déroule près de Clugnat en ce moment. 25 km de lignes électriques moyenne tension et une centaine de poteaux sont changés par les équipes d'ENEDIS, le tout en trois jours, alors que l'opération aurait dû prendre au moins une bonne semaine. Une prouesse selon l'entreprise, réalisée grâce aux nombreux agents sur place, une trentaine, venus de Creuse mais aussi de Corrèze, Haute-Vienne et Montluçon.

Changement d'un poteau électrique par les équipes d'ENEDIS © Radio France - Fany Boucaud

800 clients touchés

Un chantier qui coûte 385.000 euros, financé par nous, les citoyens. Notre facture d'électricité est divisée en plusieurs parties, dont l'une permet de garder en état les installations pour que nous ayons toujours de la lumière chez nous.

Et pour que les 800 clients touchés par l'opération ne soient pas à court d'électricité, le plus gros groupe électrogène de France, selon ENEDIS, est testé pour la première fois. Il émet moins de particules fines et de CO2. Il fonctionne entièrement sur batteries au lithium et non plus avec du mazout par exemple.

Premier test en France du plus gros groupe électrogène, 33 fois moins polluant qu'un groupe électrogène dernière génération © Radio France - Fany Boucaud

Chaque année, ce sont 200 km de lignes électriques qui sont changées en Creuse, pour 10 millions d'euros de travaux. Des travaux de remise à neuf pour que les lignes durent 25 ans. Le département compte 10.000 km de réseau électrique : 6.000 km de moyenne tension et 4.000 km de basse tension. 50% du réseau est enfoui.