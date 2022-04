Creuse : A Guéret, Coordi reconditionne vos ordinateurs pour les plus défavorisés

Ouvert depuis septembre 2021, l'atelier Coordi a une double mission. La première, (re)mettre sur le chemin de l'emploi ses huit salariés, tous en contrat d'insertion. La deuxième ? Redonner vie à de vieux PC pour en faire bénéficier les creusois. Sur les étagères de l'atelier, plusieurs ordinateurs sont déjà prêts. "Ils attendent de partir, ils vont faire des heureux. On peut passer quelques heures sur un ordinateur pour le remettre en état, comme plusieurs jours", explique Bruno Nicot, le responsable de Coordi. Chaque appareil est entièrement rebooté. "Nous passons un contrat avec les personnes qui nous les déposent : on s’engage à effacer toutes leurs données, l’ordinateur repart complètement de zéro", ajoute-t-il. Une fois la manipulation faite, ces ordinateurs peuvent fonctionner à nouveau plusieurs années. "Notre seule condition est qu’ils ne peuvent pas être plus vieux que 2010, pour des raisons de mise à jour des logiciels", précise Bruno Nicot.

Dans la Creuse, Co'ordi, un chantier de réinsertion qui reconditionne des ordinateurs, est en quête de dons pour équiper les plus plus démunis. © Radio France - Marion FERRERE

Depuis six mois, deux cents ordinateurs sont passés dans l'atelier, une centaine a pu être remis en état et vingt-cinq ont déjà été installés. Ces appareils sont attribués sur "prescription", à l'initiative de Pôle emploi ou de l’assistance sociale. Les équipes de Coordi se rendent eux-mêmes chez les bénéficiaires. "On vérifie s’il faut installer une imprimante ou internet. Si on constate un manque de connaissance dans les outils informatiques, on oriente les usagers vers le pass informatique, c’est un dispositif du département de la Creuse". Le tout est gratuit pour les bénéficiaires. "Cela permet de former des creusois, qui peuvent ensuite faire leurs démarches administratives ou leurs recherches d’emploi. Cela peut aussi aider les enfants dans leurs études", se réjouit Bruno Nicot.

Appel aux dons, notamment des anciens ordinateurs portables

Une satisfaction également pour ses salariés. « J’étais un peu perdu dans ma recherche d’emploi, ici j’ai trouvé quelque chose qui m’intéresse et qui est utile », glisse Simon. Sentiment partagé par Michel, la cinquantaine. "C’est gratifiant ! Déjà parce qu’on redonne vie à des appareils et parfois, ils reviennent de loin ! Il y a un aspect écologique. Et puis on aide vraiment des personnes et lorsqu’on vient installer les ordinateurs, on peut constater leur joie et les voir évoluer".

Le chantier est toujours en quête de dons, principalement à la recherche d’ordinateurs portables, des appareils très demandés depuis le développement du télétravail. Coordi s’est lancé aussi depuis peu dans le reconditionnement des smartphones.

Informations pratiques : Coordi accepte les dons des entreprises mais aussi des particuliers.

Il suffit de les contacter au 06 72 25 25 15, ou de venir déposer vos anciens appareils au 14 bis avenue Pasteur à Guéret.