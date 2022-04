Dernière ligne droite avant Pâques chez Macaron et chocolats, artisan chocolatier dans la Creuse

Chez Macarons et chocolats, à Guéret dans la Creuse, pas question de ralentir le rythme à quelques jours du dimanche de Pâques. Dans son laboratoire, Stéphane Millier et ses équipes confectionnent quotidiennement du chocolat, "jusqu'au jour J". Des formes classiques : des poules, des œufs, des cloches. Mais pas que. "La pièce qui se vend le plus, c'est une petite voiture agrémentée de petits sujets en pâte d'amende, nous avons aussi des oiseaux, des Toucans, qui sont très sympa. Pâques, c'est une période féerique : on s'éclate, on peut créer plein de choses", explique l'artisan. Penché sur son plan de travail, il garnit généreusement des œufs en chocolat noir, au laquage cuivré.

Poules, œufs ou cloches en chocolat, tout les classiques de Pâques sont en vente chez Macarons et chocolats à Guéret. L'artisan chocolatier creusois revendique une fabrication entièrement locale, "du fait maison à 100%!". © Radio France - Marion FERRERE

Une production complètement artisanale

Ici, tout est assemblé à la main et surtout, tout est fait maison. Une valeur ajoutée pour Stéphane Millier, qui nécessite un travail complet. "Ici, ce n'est pas du 75%, du 90% : tout est fait maison, à 100 %. Je ne veux pas tromper les clients. Même les petits œufs, qui servent de garniture, nous les fabriquons nous-même. C'est un terme très important pour les clients, alors quand on prétend faire du "fait maison", il faut être rigoureux et aller au bout de ses idées", précise le chocolatier-pâtissier installé depuis 2019 à Guéret. D'ailleurs pour être entièrement transparent avec sa clientèle, le laboratoire donne directement sur la boutique. "Il n'y a pas de secret, rien à cacher !".

Chez Macarons et chocolats, Stéphane Millier et ses salariés aiment confectionner des pièces en chocolat plus originales pour Pâques. © Radio France - Marion FERRERE

L'importance des matières premières et du savoir-faire

Ce souci du détail est poussé jusque dans le choix des matières premières. "Nous travaillons avec des couvertures de chocolat venues de Saint-Domingue, de Madagascar, de Cuba ou encore de Côte d'Ivoire. Ensuite, je fais mes propres assemblages et cela me permet d'avoir un produit propre et unique". Une matière première plus riche que celle utilisée par les industriels, mais aussi plus chère. "Par exemple, les industriels remplacent le beurre du cacao par de l'huile de palme. Le beurre de cacao, c'est 40 euros le kilo, l'huile de palme c'est 50 centimes", confie l'artisan, conscient que ses produits représentent un budget plus important pour les clients qui se déplacent dans sa boutique.

Ces petites voitures en chocolat font parties des meilleures ventes de Macarons et chocolats en cette période de Pâques. © Radio France - Marion FERRERE

L'autre secret pour un chocolat réussi ? La patience. "Le chocolat, il faut savoir le travailler", prévient le professionnel. "Il faut respecter les courbes et les étapes de la cristallisation : il faut monter le chocolat à 50°, le redescendre à 27° et ensuite le remonter à 32°. C'est de la chimie. Une fois moulé, il faut le faire gentiment reposer pendant 24H, ce qui permet d'avoir un chocolat bien lisse, bien brillant. Après le véritable secret, c'est l'imagination !".

L'équipe au complet de Macarons et chocolats à Guéret. © Radio France - Marion FERRERE

Un travail artisanal, gage de qualité pour Nicole et Marie. Avec le scandale sanitaire de Kinder, et les risques de contamination à la salmonelle, ces deux clientes n'ont pas hésité avant de venir ici, quitte à payer un peu plus cher leurs douceurs de Pâques. Dans ce magasin, il faut compter une dizaine d'euros par pièce. "Dans le contexte actuel, en effet, j'évite tout ce qui est industriel. Et puis, je trouve important de faire travailler les commerces locaux, surtout après le coronavirus. C'est aussi une promesse de qualité. Je préfère acheter une plus petite quantité mais apprécier ce que l'on mange et faire plaisir à mes proches", souligne Marie en quête de friandises chocolatées pour sa famille. Une réflexion partagée par Nicole, à la recherche d'un œuf pour deux jeunes enfants. "C'est important et c'est plus sûr. Et puis ici, le chocolat est très bon !", assure-t-elle devant les rayons bien garnis. Quant à savoir lequel de ces chocolats est le meilleur ? "Praliné, au lait, blanc ou noir ? Tous mon capitaine, on est très gourmands dans la famille !", s'amuse Marie. Au total, près de 3 000 poules, cloches et autres œufs en chocolat auront été fabriqués dans cet atelier pour Pâques.