Creuse : des paniers solidaires pour les plus précaires

Les plus démunis ont aussi le droit de bien manger. La MSA du Limousin expérimente ainsi en Creuse depuis le début de l'année le principe des paniers solidaires et fait d'une pierre 3 coups ! En luttant contre la précarité, elle soutient aussi les producteurs locaux et défend la qualité alimentaire.

Des paniers de produits alimentaires locaux pour un prix dérisoire à destination des plus défavorisés, c'est le concept expérimenté ce début d'année dans trois magasins de producteurs creusois. La Coop des Champs à Guéret, Au Pré creusois à Gouzon et le Panier du coin à La Souterraine. Tous les quinze jours, ils composent ces "paniers solidaires" d'une valeur de 20 ou 30 euros (selon la taille des familles bénéficiaires) avec oeufs, produits laitiers, confitures, farine, pâtes, viandes, légumes, uniquement des produits issus du circuit court. Et remis aux bénéficiaires (ils sont 37) contre 2 euros.

D'une pierre trois coups

C'est la MSA du Limousin qui est porteuse du projet, en partenariat avec la CAF, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, la Chambre d'agriculture, le Conseil départemental et la CPAM. Les paniers sont donc cofinancés par l'Etat, le Conseil départemental et les Caisses. Une opération où tout le monde trouve son compte : les magasins de producteurs locaux, qui sont assurés de ventes et d'apports réguliers, les producteurs bien sûr qui vendent et se font connaître, et les bénéficiaires qui peuvent profiter de denrées alimentaires locales et de qualité.

Parce que l'idée est bien de faire d'une pierre trois coups : lutter contre la pauvreté mais aussi favoriser le "bien manger" et le consommer local. Patricia, habitante de Parsac, va ainsi chercher son panier tous les quinze jours à Gouzon depuis le début de l'année et est enchantée de l'initiative. Presque trop belle, elle n'en a pas cru ses oreilles au début quand une assistante sociale de la MSA lui a proposé le concept. "Je me suis dit que ça allait être très bon et en effet, ce ne sont que de bons produits et ça m'aide tous les quinze jours. Même si le panier est englouti le temps d'un week-end, on arrive à manger des produits de qualité. En plus, je suis pour la production locale, alors je trouve ça génial " confie cette mère célibataire. "Et je me dis que quand j'irai vachement mieux financièrement, je serai une super cliente du Pré creusois !".

L'opération des "paniers solidaires" a été mise en place le 22 janvier dernier en Creuse, de façon expérimentale, jusqu'à fin avril. Un bilan sera alors dressé pour établir d'éventuelles améliorations dans la perspective d'une extension du principe et de sa pérennisation.