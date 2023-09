Creuse : des tonnes de pommes de terre pour la Banque alimentaire

Drôle d'effervescence ce mardi 19 septembre dans un champ situé juste en face du parking du lycée agricole d'Ahun. Des dizaines et des dizaines d'élèves n'ont cessé d'y défiler, bottes aux pieds et seau à la main, pour ramasser des pommes de terre. Des tubercules donnés par 750 kg de plants plantés en avril dernier dans un cadre bien précis : la 8ème édition de "patates solidaires", une opération menée par l'AMOMA 23 (Association des membres de l'ordre du mérite agricole de la Creuse), en partenariat avec le lycée agricole d'Ahun et la banque alimentaire de la Creuse.

" C'est bien de se dire que tu aides des gens à manger "

" On essaye de relier le volet pédagogique avec la culture de la pomme de terre, le volet humanitaire avec la banque alimentaire, en mettant les élèves au milieu, en les sensibilisant à la vie citoyenne, à la vie associative " explique Camille Cartat, le président de l'AMOMA 23. Parce que ces pommes de terre, plantées puis ramassées et triées par les élèves, sont donc destinées pour moitié à la Banque alimentaire de la Creuse. Chaahinas, 15 ans, ne ménage donc pas sa peine, à genou pour les ramasser une à une, "c'est bien de se dire que tu aides des gens à manger. Ca veut dire que tu aides des familles, c'est cool " sourit l'adolescente.

Les élèves se sont relayés pour ramasser et trier les pommes de terre. © Radio France - Valérie Menut

Un aspect et un éveil humanitaires non négligeables pour la directrice du lycée agricole d'Ahun, Valérie Ferreira-Gomez parce que "c'est leur montrer que les pommes de terre sont une denrée pas forcément accessible à tout le monde. Ce qu'ils ne s'imaginent peut-être pas. C'est vraiment une marque de solidarité pour les jeunes".

L'arracheuse de pommes de terre, un des engins avec lequel les élèves ont pu ramasser les tubercules. © Radio France - Valérie Menut

Un manque important de produits frais

Entre 20 et 25 tonnes de pommes de terre ont été collectées. 50% sont donc récupérées par la Banque alimentaire de la Creuse qui va en garder une partie pour son camion épicerie et distribuer la majorité aux quatorze associations creusoises qu'elle dessert. " Et ça va partir vite estime Eric Pascal, le trésorier de la Banque alimentaire 23, parce qu'on manque cruellement de fruits et légumes frais. Et la pomme de terre est un produit populaire, qui se consomme de plein de façons ".

Cinq Ukrainiens réfugiés en Creuse et bénéficiaires d'aide alimentaire ont activement participé à la récolte. © Radio France - Valérie Menut

La moitié de la récolte pour la Banque alimentaire de la Creuse. Et l'autre moitié ? Elle finira en frites, purée, patates sautées et autres gratins à la cantine du lycée . Histoire aussi de récompenser les élèves de leur labeur, en circuit très court !

Les élèves pourront aussi apprécier ces pommes de terre dans leurs assiettes à la cantine du lycée. © Radio France - Valérie Menut