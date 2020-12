Creuse : en grève, les salariés d'Enedis interpellent la préfecture sur le manque d'effectifs

Tous les salariés creusois d'Enedis sont en grève ce mardi après-midi. Ils assurent que le manque d'effectifs menace la sécurité et le service aux clients. Pour tenter d'obtenir gain de cause, ils interpellent la préfète de la Creuse.

À Guéret comme à Aubusson, tous les salariés d'Enedis sont en grève ce mardi 1er décembre après-midi. Au cœur de leur mobilisation : un manque d'effectifs criant, qui menace le bon fonctionnement des équipes et donc la qualité du service. Sur la quarantaine de grévistes, ils étaient un peu plus de 20 rassemblés à 14H devant la préfecture de la Creuse à Guéret pour alerter sur la situation.

Les salariés expliquent qu'il manque six postes sur le département. "On a voulu être raisonnables, on a demandé le renouvellement simplement de trois postes et on obtient le renouvellement de deux postes" déplore Jean-Michel Bonadiman, chef d'équipe à Guéret et membre de l'union départementale de la CGT.

Le risque d'allonger le temps de dépannage

Les agents doivent normalement assurer une semaine d'astreinte par mois. "On arrive à prendre jusqu'à 16 ou 17 astreintes par an ! Ce qui correspond à quatre mois où on est au service du public 24H/24, non stop" dénonce Jean-Michel Bonadiman. Il faut aussi remplacer au pied levé les collègues malades ou partis en formation. "On ne voit pas comment on pourrait descendre plus bas, au niveau effectif ça devient trop compliqué."

Si la situation ne s'améliore pas, les salariés d'Enedis risquent de "dépasser les temps autorisés de travail, du coup les gens ne seront pas dépannés, il faudra attendre le lendemain ou le surlendemain, qu'il y ait suffisamment d'agents pour pouvoir travailler."

Prêts à faire durer la grève

La préfète de la Creuse Virginie Darpheuille a reçu plusieurs représentants des grévistes en début d'après-midi. Suite à cet échange, les agents d'Enedis expliquent qu'elle leur a demandé "plus d'éléments chiffrés afin de pouvoir interpeller le directeur régional d'Enedis." Les salariés se disent prêts à entamer une grève tournante, deux heures par jour, pour tenir dans la durée.