Guéret, France

Si vous avez aperçu un hélicoptère à très basse altitude cette semaine à Aubusson ou Felletin, pas d'inquiétude ! Enedis (ex-EDF) a fait appel à une société privée pour survoler un tiers des lignes du réseau moyenne tension de la Creuse."Cela nous permet de voir toutes les anomalies qu'on ne remarque pas depuis le sol", explique Patrick Flamand, chef d'agence exploitation de la Creuse.

Réparer avec des conséquences moindres pour les clients

L'hélicoptère s'approche au plus près des lignes. Le survol est cependant très réglementé. Il se fait en zone rurale et pas au dessus des élevages. _"La visite hélico nous permet d'anticiper et de faire de la maintenance avant d'avoir un incident. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper les clients, on va pouvoir intervenir avec nos équipes de travaux sous tension ou minimiser une coupure si on ne peut pas faire autrement",_ précise Patrick Flamand.

On relève une centaine d'anomalies sur les 1.200 km." - Patrick Flamand d'Enedis

Pendant le survol, il y a "un cahier des charges à respecter". Il faut noter les isolateurs, les problèmes de fils, de transformateurs. Le survol permet aussi de surveiller la végétation et de définir en fonction un plan d'élagage.

L'hélicoptère coûte environ 50 euros du km survolé. "C'est un gain de temps", reconnait Patrick Flamand. Après Aubusson et Felletin cette semaine, les communes de Boussac et La Souterraine seront survolées la semaine prochaine.