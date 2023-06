Creuse : l'entreprise Dagard à Boussac remonte la pente après la crise sanitaire

Avec près de 300 salariés dans son usine de Boussac, l'entreprise Dagard occupe une place importante dans le paysage économique de la Creuse. C'est le plus gros employeur privé du département. Ce spécialiste des solutions isolantes crée notamment des laboratoires pour le monde la santé, ainsi que du mobilier et des cuisines pour l'agroalimentaire. Comme beaucoup d'industries, Dagard a souffert de la crise du covid. Mais aujourd'hui, l'entreprise se relance.

Un chiffre d'affaires en hausse en 2022

"L'entreprise se porte beaucoup mieux", lance d'entrée de jeu le PDG de Dagard, Thierry Jomard. Les résultats de 2022 sont en nette amélioration par rapport à ceux de 2020 et 2021. A l'époque, les conséquences de la crise sanitaire avaient fortement impacté l'entreprise. Heureusement le plus dur semble passé. En 2022, Dagard a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 97,8 millions d'euros. "C'est une nette amélioration de la santé de l'entreprise", résume Thierry Jomard.

Aujourd'hui Dagard réalise 70% de son chiffre d'affaire en France et 30% à l'international. La partie export est en augmentation. " A terme une grosse part de notre croissance se fera à l'international", estime Thierry Jomard.

En 2022, Dagard a d'ailleurs ouvert une usine aux USA. Il s'agit du premier site de production à l'étranger pour l'entreprise creusoise. Son but est d'alimenter le marché américain.

Le site de Boussac embauche

Le site de Boussac reste néanmoins le fer de lance de Dagard. L'entreprise cherche d'ailleurs à embaucher 20 à 25 salariés supplémentaires d'ici la fin de l'année 2023. Différents postes sont à pourvoir dans la recherche et développement, la vente, ou encore le service après-vente.

De nouveaux produits sur le marché

Dagard vient de mettre sur le marché un nouveau produit : la porte "NeoClip". Cette porte de service a été imaginée pour être plus facile et plus rapide à installer. Elle dispose d'une huisserie qui se clipse avec un simple marteau et ne nécessite pas de vis par exemple.

L'entreprise devrait aussi lancer prochainement de nouveaux panneaux isolants à destination des chambres froides. "Il va avoir des capacités thermiques bien supérieures à ce qui existe aujourd'hui", promet Thierry Jomard.