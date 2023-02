Creuse : l'ex-pôle viande de Bourganeuf cherche 700.000 euros en urgence

Les éleveurs ont décidé de se battre pour sauver le site "Paysans et Consommateurs" de Bourganeuf

Une vingtaine d'agriculteurs et salariés ont réaffirmé leur envie de se battre pour sauver le pôle viande de Bourganeuf, ce lundi 20 février. Le site rebaptisé " Paysans et Consommateurs " depuis 2022, rencontre de nouvelles difficultés financières. L'an dernier après avoir été placé en liquidation judiciaire, il a été repris par "C'est qui le patron?!" . Mais aujourd'hui, la marque des consommateurs estime que pour fonctionner de manière durable, le site a besoin de travaux supplémentaires. Un chantier estimé à 700.000 euros.

Objectif : trouver des subventions ou des partenaires financiers

"C'est qui le patron?!" a mené un audit pour faire l'état des lieux des outils présents sur le site de Bourganeuf. La marque des consommateurs prétend que de nombreux travaux restent à mener pour obtenir l'agrément qui permettrait le démarrage de l'abattoir conçu pour la bientraitance animale. D'autres aménagements seraient aussi nécessaires pour agrandir la salle de salaison ou encore pour augmenter les capacités de stockage de la viande. Sans cela le site ne sera jamais rentable sur la durée, estime "C'est qui le patron?!".

L'abattoir aurait besoin de travaux relativement conséquents pour obtenir l'agrément qui permet son démarrage. © Radio France - Camille André

La marque des consommateurs assure avoir déjà dépensé 1,2 million d'euros depuis qu'elle a repris l'affaire il y a un an. Elle ne souhaite plus débourser un sou dans l'affaire pour le moment. Afin de financer les travaux nécessaires à la viabilité du site, elle souhaiterait donc trouver au plus vite des subventions de la part des collectivités, ou d'éventuels partenaires financiers. S'il n'y a pas d'évolution d'ici un mois l'avenir du pôle viande pourrait être sérieusement compromis d'après "C'est qui le patron?!".

Pas question d'abandonner si près du but

Les éleveurs présents à la réunion du lundi 20 février ont décidé de se remobiliser pour tenter de débloquer la situation au plus vite. "On a tous les ingrédients pour que ça réussisse. Ce serait vraiment dommage de devoir jeter l'éponge alors qu'on est si près du but", résume Jean-Luc Seignez, un éleveur présent depuis le début du projet.

Un atelier de transformation du site "Paysans et Consommateurs" © Radio France - Camille André

Leur principal espoir serait d'obtenir une subvention conséquente du conseil régional. Jérôme Orvain, ex-conseiller régional et lui-même ancien paysan membre du pôle viande espère que la Nouvelle-Aquitaine, leur tendra de nouveau la main. "La Région a déjà aidé précédemment. C'est un pari et une deuxième chance à donner à ce projet. Si on ne part pas ensemble, ce sera une perte pour tout le monde", estime-t-il.

Les éleveurs envisagent de profiter du salon de l'Agriculture , qui ouvre samedi 25 février à Paris, pour faire connaitre leur combat.

Un outil qui reste important pour le territoire

Initialement, 80 éleveurs creusois et haut-viennois ont financé la création de ce pôle viande. Il devait notamment contenir un abattoir éthique et orienté vers la bientraitance animale . Le site propose aussi des ateliers de découpe et de transformation.

Dans l'un des ateliers de transformation du site "Paysans et Consommateurs" © Radio France - Camille André

Cet outil est actuellement utilisé par une quarantaine d'éleveurs, notamment pour préparer la viande qu'ils vendent en vente directe. Depuis la reprise du site par "C'est qui le patron?!", les ventes de produits en ligne n'ont pas repris.