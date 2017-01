Creuse : L'hôtel-restaurant La Cazine en redressement judiciaire

Le placement en redressement a été acté fin novembre par le tribunal de commerce de Guéret. L'établissement de Noth fait face à des dettes importantes après la perte de son étoile il y a un an. Mais l'équipe dirigeante se montre confiante pour l'avenir.

C'est à sa demande que l'hôtel-restaurant a été placée en redressement judiciaire, afin de faire face à des créances importantes, notamment une dette envers l'URSSAF. Un administrateur judiciaire a été nommé pour surveiller la gestion du site. Un plan de continuation devrait être acté à la fin du mois de janvier, lors d'un nouveau passage devant le tribunal de commerce.

Pour autant, on est loin de la liquidation, affirme la direction du château, pas de fermeture en vue. Il s'agit justement de s'organiser pour éviter d'en arriver là. Les difficultés financières seraient liées au contre-coup des évènements d'il y a un an : le chef étoilé David Boyer a quitté le restaurant, l'étoile au Michelin a été perdue, ce qui a entraîné de gros changements (de chef, d'équipe, et -dans une moindre mesure- de clientèle).

Mais la direction de La Cazine est optimiste : Le château accueille plusieurs séminaires d'entreprise cette semaine, le restaurant est donc de nouveau rouvert jusqu'à dimanche, avant une fermeture annuelle jusqu'au 24 janvier. Ensuite l'établissement devrait accueillir au moins une douzaine de mariages.