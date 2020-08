Depuis la fin du confinement, l'immobilier rural connaît un regain d'intérêt. Dans la Creuse, l'un des départements les moins peuplés du pays, de plus en plus de citadins en recherche de verdure viennent prospecter.

Creuse : l'immobilier attire toujours plus les citadins

Dans les agences immobilières de Guéret les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Vanessa Lumeau travaille à la Bourse de l'immobilier : "Nos trois dernières ventes, c'était à des anglais, des gens de Neuilly-sur-Marne, et des gens du Champ-près-Froges, dans le 38". Angleterre, région parisienne, Isère, les zones rurales attirent.

Nadine Jamet travaille à Nexity, et elle fait le même constat. "Il y a une demande dans l'immobilier rural, pas forcément de gens de paris, mais certainement des grandes villes. Le confinement leur a permis de se rendre compte des attraits de la province.Les territoires attirent, pour des raisons évidentes, comme le souligne Vanessa Lumeau, pour le cadre de vie, et les prix".

Des prix défiant toute concurrence

Dans le XIe arrondissement de Paris, où le mètre carré avoisine les 12 000 euros en moyenne, une agence affiche en vitrine une maison creusoise, en vente sur la commune de Nouzerolle. 150 m², cinq hectares de terrain, le tout pour 84 000 euros ! Les prix de l'immobilier creusois défient toute concurrence. "La moyenne, actuellement, selon l'état des biens, c'est entre 650 et 1 000 euros du mètre carré, explique Nadine Jamet. On est loin d'un mètre carré à 2 000 euros, ou alors on aura un très beau bien, très bien entretenu, mais il n'y en a pas tant que ça en Creuse".

Depuis le déconfinement, les visites continuent de s'enchaîner. Mais visite ne veut pas toujours dire vente. Beaucoup d'agents immobiliers restent prudents, et préfèrent attendre la fin de l'année avant d'en tirer un bilan définitif.