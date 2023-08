Creuse : la braderie d'été revient à Guéret, "le rendez-vous de la fin du mois d'août"

C'est LE rendez-vous commercial de la fin de l'été dans la ville-préfecture de la Creuse. Comme tous les derniers week-end du mois d'août, la braderie fait son grand retour. Pour ce samedi 26 août, 18 enseignes du centre-ville jouent le jeu . Les trois-quarts d'entre elles sont d'ailleurs installées dans la Grande rue, la grande artère commerçante.

"Le chiffre d'affaires de l'année"

La braderie d'été aura lieu toute la journée de samedi de 9h à 19h, pour présenter aux passants des produits à prix bradés, de la maroquinerie au prêt-à-porter, en passant aussi par les chaussures.

Certains commerçants attendent déjà l'événement de pied ferme, comme Muriel Pérucaud, la gérante du magasin Grain de Malice, une boutique de prêt-à-porter pour femme. "C'est une très grosse journée pour nous. Depuis quelques années, c'est même la meilleure journée de l'année en terme de fréquentation et de chiffre d'affaires".

Un rendez-vous incontournable pour certains

Il faut dire que ce genre d'événement permet à certains de mieux respirer pour le reste de l'année. "On en a besoin, le commerce de centre-ville reste fragile", selon Eric Daubechies, le président de Vingt Trois Mille , l'association des commerçants, artisans et libéraux de Guéret et du Grand Guéret. "On a toujours des craintes pour l'avenir. Pas mal de commerçants vont partir à la retraite, n'ont pas forcément trouvé de repreneur. Il y a aussi la conjoncture actuelle qui n'est pas évidente".

Deux commerces de la Grande rue vont d'ailleurs fermer leurs portes pour de bon, une fois la braderie terminée ce samedi. Tout est liquidé, faute de chiffre d'affaires suffisant pour continuer à faire tourner la boutique.