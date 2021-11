Creuse: la manifestation des agriculteurs provoque jusqu'à quatre kilomètres de bouchons

Les agriculteurs Creusois manifestent contre la hausse des prix des matières premières, du carburants, et des engrais. Ils ont organisé cet après-midi six barrages filtrant sur les grands axes routiers du département.

Présents depuis 14h, les agriculteurs bloquent le rond-point de la route de Limoges au niveau de la commune de Bourganeuf, mais aussi la RN 145 à hauteur de la Souterraine et de Gouzon, la route de Clermont-Ferrand à hauteur de Mérinchal, et les départementales 940 et 982 sur les communes de Genouillac et la Courtine.

l'Opération a entraîné cet après-midi plusieurs kilomètres de bouchon particulièrement sur la RN 145.

Les dispositifs devraient être levés à partir de 17h30.