Creuse : La petite commune de Marsac remplit son "centre commercial"

Pas question de garder un centre-bourg quasi désert. La commune de Marsac a décidé de prendre le taureau par les cornes. En moins d'un an, elle a réussi à attirer boulanger-pâtissier, opticienne, quincaillier, cafetier-restaurateur et esthéticienne !

Marsac est une commune de 700 habitants, à l'Est du département (entre Fursac et Bénévent l'Abbaye). Une commune avec une école, un EHPAD, une gare, un cabinet médical, une pharmacie. Et un salon de coiffure, dans un centre commercial qui disons-le sonnait creux il y a peu. "Sans autres commerces, c'était un peu comme un sac vide" résume aujourd'hui le maire Daniel Dumas. La municipalité a donc décidé de redynamiser son centre-bourg en y mettant les moyens, avec l'aide de la Région et de l'Etat. "Entre 200 et 300 000 euros ont été débloqués. La commune a diminué les loyers commerciaux pour être attractive, et a investi dans tout le matériel nécessaire pour créer une boulangerie" précise l'édile.

Tout a commencé par là : "n'ayant plus de boulangerie, nous avons créé un dépôt de pain. On pouvait faire face à une demande ponctuelle mais on pouvait pas continuer comme ça" se souvient Daniel Dumas. Le déclic donc pour le conseil municipal. Et l'été dernier, après avoir remis à neuf et équiper les locaux, la commune trouve un boulanger-pâtissier qui reçoit ses premiers clients en août.

Tout est allé très vite

Et tout s'est enchaîné. Une véritable multiplication des pains ! "Ça a fait boule de neige, un commerce en attirant un autre, c'est allé très très vite", témoigne le maire. Il y a ainsi eu l'installation d'une opticienne, le bar-restaurant (qui n'était plus que bar) a trouvé repreneur qui doit rouvrir début mars. Attendue aussi : une quincaillerie qui proposera une épicerie d'appoint. Elle ouvrira le 28 janvier prochain. Et une esthéticienne, qui ne pourra s'installer qu'une fois des travaux terminés. Il s'agit d'un chantier d'agrandissement de la micro-crèche qui va devenir une crèche. Elle va pouvoir accueillir non plus dix mais quinze enfants ! Un essor incroyable à tel point qu'aujourd'hui la petite commune rurale de Marsac parle de son "centre commercial".