La préfecture, les casernes de gendarmeries et les services de police de la Creuse proposent des stages dans le cadre du "Plan 10 000 jeunes". Une initiative du ministère de l'intérieur pour donner de meilleurs perspectives d'insertion aux moins de 26 ans.

Creuse : la préfecture, la police et la gendarmerie proposent des stages

Avec la crise sanitaire, les jeunes Creusois ont parfois du mal à trouver des stages ou des services civiques. Le constat est le même au niveau national. Le ministère de l'intérieur a donc décidé de lancer le "Plan 10 000 jeunes". Cette initiative offre plus de 10 000 stages et contrats d’apprentissage à des jeunes sur tout le territoire. La préfecture de la Creuse, La sous-préfecture d'Aubusson, les casernes de gendarmerie et les services de police du département participent à cette opération.

Qui peut profiter de ce dispositif?

Le dispositif s'adresse aux collégiens de troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu’à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques). "Actuellement, 8 000 jeunes sont déjà accueillis dans les différentes composantes du ministère sur tout le territoire", indique un communiqué de la préfecture de la Creuse.

Ces offres de stages ou contrats d'apprentissages commenceront dès les prochaines semaines et se poursuivront "jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022", indique le communiqué en date du mercredi 10 mars.

La préfecture précise : "Ces opportunités ont vocation à bénéficier aux jeunes confrontés aux plus grandes difficultés, notamment dans les quartiers de reconquête républicaine". Le ministère de l'intérieur espère ainsi renforcer l'égalité des chances sur le territoire.

Quels types de contrats?

La préfecture de la Creuse assure que ces contrats permettront aux jeunes de découvrir des métiers très variés: "informatique, mécanique, communication, contact avec les usagers, logistique, etc".

Les dispositifs proposés sont :

stages de troisième

stages de citoyenneté au sein des cadets de la République de la Gendarmerie nationale

stages de 6 mois maximum pour les étudiants de BTS, DUT, licence, ou master

contrats d'apprentissage de 6 mois à 3 ans

missions de service civique de 6 mois à 1 an Alors, pourquoi pas vous ?

Toutes les informations utiles, les offres et les contacts seront accessibles sur www.10000jeunesinterieur. fr