Creuse : la Région accorde une aide exceptionnelle à six cinémas "art et essai"

La Région vient de voter une aide exceptionnelle pour toutes les salles classées "art et essai" en Nouvelle-Aquitaine. En Creuse, six cinémas sont concernées et vont recevoir entre 1.200 et 8.900 euros. De quoi les aider à traverser la crise sanitaire et économique liée au Covid.