Creuse : le chômage est en baisse de 7,3% sur un an

Le nombre de chômeurs en catégorie A est en baisse de 7,3% sur un an, en Creuse.

Le chômage est en baisse, en Creuse, au deuxième trimestre 2023. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui n'ont aucune activité, recule de 1,2% par rapport au premier trimestre et de 7,3% sur un an. Ça représente 4 080 personnes qui sont encore à la recherche d'un emploi.

La plus forte baisse concerne les plus de 50 ans : leur taux de chômage a baissé de 9,6%, alors que celui des moins de 25 ans recule de 5,5% sur un an.