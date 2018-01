Gouzon, France

L'Eglise Catholique a besoin de dons ! Terminée, la simple campagne printanière : le diocèse de Limoges appelle à la contribution des généreux creusois chrétiens toute l'année.

La nouvelle campagne de dons pour le denier de l'église sera lancée à la fin du mois. Une collecte qui permet de verser le salaire des 68 prêtres du Limousin, dont une dizaine en Creuse, mais aussi à rémunérer les religieuses et salariés laïcs des paroisses.

Des dons stables par rapport à 2016 dans le Limousin

Chaque année , le diocèse de Limoges qui couvre la Creuse et la Haute-Vienne reçoit près d'un million et demi d'euros. Un chiffre encore stable cette année, mais sur certaines paroisses, on a parfois du mal à remplir les caisses, notamment à Gouzon, où le père Jean-Michel Bortheirie constate une baisse de donateurs : « Au niveau de l’ensemble du Diocèse de Limoges, il y a une amélioration des comptes, avec 330 nouveaux donateurs, mais sur le territoire autour de Gouzon, on est plutôt en baisse. On a eu 12 donateurs en moins par rapport à 2016, et 3.000 euros de moins dans la collecte. »

Moyenne d’âge des donateurs : 73 ans

Le denier de l'église lui permet de toucher à peu près 1.000 euros chaque mois, notamment pour effectuer ses déplacements : « La paroisse, c’est 47 communes, 80 kms sur 35. Donc on a de la route ! », explique le père Bortheirie, qui espère voir intéresser plus de catholiques à cette campagne.

En Creuse, la moyenne d'âge des donateurs est de 73 ans, une Moyenne en-dessous de la moyenne nationale, mais aujourd’hui il faut aujourd'hui attirer les plus jeunes. Certaines paroisses s'adaptent au numérique, en proposant par exemple de contribuer via des applications sur smartphones.