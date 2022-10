Creuse : le Foyer d'accueil médicalisé de Gentioux va déménager

Le Foyer d'accueil médicalisé de Gentioux va déménager, l' Association pour adultes et jeunes handicapés qui gère l'établissement depuis 30 ans devait racheter les locaux à la Communauté de communes Creuse Grand Sud, mais l'Apajh a changé d'avis. Elle a décidé de quitter les lieux et de réinstaller le foyer dans une autre commune à Bourganeuf ou à Aubusson. Le déménagement ne se fera pas rapidement, il l faut d'abord trouver des terrains puis faire construire des bâtiments. Le Foyer va rester à Gentioux pour au moins trois ans encore.

Un établissement vieillissant

Le foyer de Gentioux accueille 56 résidents mais les bâtiments sont vétustes et désormais inadaptés. "Il y a des escaliers explique Patrick Colo le président de l'Aapajh alors qu'on a des gens polyhandicapés". L'isolation doit être refaite, celle des toitures, celle des murs. "Il faudrait énormément d'argent pour faire ces travaux". Et ce n'est pas le seul problème. L'association a de plus en plus de difficultés de recrutement pour faire venir des infirmières, des aides-soignants ou des AMP, des aides médico-psychologiques. "Dans certains services, il y a plus de remplaçants que de titulaires avec des remplaçants qui souvent ne sont pas diplômés". Patrick Colo espère qu'en déménageant, en se rapprochant d'une plus grande ville, il sera plus facile de trouver du personnel et de lui offrir de meilleures conditions de travail.

Un coup dur pour Gentioux et pour Creuse Grand Sud

Le départ du Foyer d'accueil médicalisé de Gentioux ne fait pas les affaires de la Communauté de communes de Creuse Grand Sud qui espérait vendre les bâtiments à l'Apajh. Une vente qui lui aurait permis d'éponger son déficit et de tourner la page. Elle va devoir trouver un autre acheteur dans un délai de trois ans, si elle ne veut pas en plus perdre les 400.000 euros de loyer annuel. L'autre grand perdant de ce départ programmé c'est la commune de Gentioux. "Le Foyer d'accueil médicalisé est le principal employeur du secteur explique le maire Benjamin Simons, on avoisine la 100 aine d'emplois directs ou indirects autour de l'établissement".

Benjamin Simons, le maire de Gentioux-Pigerolles espère un ultime rebondissement, que l'Apajh renonce à ce déménagement. Il va solliciter l'ARS et le Conseil départemental.