Guéret, France

A l’entrée du Zoo du Reynou, Fatima a un objectif : "Je vais voir les animaux que je n’ai jamais vus, parce que j’en vois beaucoup à la télé mais pas en vrai." Avec sa mère et ses sœurs, elle fait partie des 75 personnes que le Secours populaire de la Creuse emmène en promenade pour la "journée des oubliés des vacances", jeudi 23 août. Toutes sont arrivées à 10h du matin en car, depuis Guéret et La Souterraine.

Le charme fou des pandas roux

Le groupe se disperse, par famille et par amis. Chacun se promène comme il veut. Lounès, sa compagne et leur fils admirent les pandas roux. "C’est la première fois que je le vois, c’est un plaisir, j’essaie de profiter au maximum", commente-t-il.

L'animal a du succès auprès des enfants. "Il est trop mignon." "On pensait qu’il était gros, mais en fait il était tout petit." Enzo lui préfère les loups, parce que "c'est pareil que les chiens", plus familiers pour lui qui va au zoo pour la première fois de sa vie.

Les girafes aussi font sensation. "C'est très très grand", s'incline Guy. "On en avait vu mais pas si près. La grandeur et tout, c’est vrai que c’est impressionnant", renchérit l'une de ses amies.

Moins cher avec le Secours populaire

"J’aime bien toutes les bêtes moi", commente Sylvie. "Ça va faire 14 ans que je suis ici, c’est la première fois que je vois ce parc", s'étonne-t-elle.

Elle n'est jamais venue au Zoo du Reynou pour les mêmes raisons que Chantal : le coût d'une telle journée. "Là, on paie moins cher avec le Secours populaire, c'est cinq euros chacun", au lieu de 16,50 euros pour les adultes et 11,50 pour les enfants. Et le transport est compris. Les convives n'avaient qu'à prévoir un déjeuner.

Une bonne journée de vacances

Chantal ne rate jamais une opportunité de faire des visites avec le Secours populaire. "L’année dernière, on a été à Vassivière. On a été à la mer, à Vulcania, au Futuroscope, on a été à Paris. C’est vrai qu’on fait des beaux voyages, des trucs qu’on ne pourrait pas faire nous."

"Ça change un peu, c’est les vacances", se réjouit une jeune maman. "Ça promet plus de rencontres", se félicite une adolescente, qui a pu se faire des amis grâce aux activités du Secours populaire pendant l'été. "Je n’étais pas habituée, j’étais tout le temps à la maison."