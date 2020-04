Creuse : des centaines des colis alimentaires distribués par le Secours populaire

Malgré le confinement, les associations poursuivent leurs missions en Creuse et viennent en aide aux personnes les plus démunies. Cette semaine, le Secours populaire a distribué des colis alimentaires à des centaines de familles du département.

Les locaux creusois du Secours populaire sont fermés depuis le début du confinement. Mais l'association poursuit ses missions, en lien avec les Centre Communaux d’Action Sociale, les Services Sociaux de secteur du Conseil Départemental (UTAS) et les autres acteurs de l’action sociale, cette semaine encore : distribution de colis alimentaires, appels, mise en place d'aide aux devoirs et de cours de français à distance.

Distribution alimentaire dans tout le département

Cette semaine, des plusieurs centaines de familles ont pu recevoir de la nourriture dans le département. Le Secours populaire a remis des produits alimentaires au Comité d'Accueil Creusois et à Intermède 23 qui ont ensuite été distribués à 107 personnes à Guéret.

A la Souterraine, 61 familles soit, 190 personnes se sont rendues à la distribution alimentaire organisées par le Centre Communal d'Action Sociale, avec le Secours populaire et d'autres associations.

Appels aux familles et suivi à distance

L'association prend aussi des nouvelles par téléphone des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire. Les bénévoles ont appelé 20 familles d'Auzances et 150 personnes à Guéret cette semaine. En fonction des besoin, ils les ont orienté vers les services sociaux du département.

Ils appellent également les enfants inscrits à l'aide aux devoirs et les personnes inscrites au cours de français pour faire le point et pour échanger en français. Certains cours à distance sont envisagés sur les réseaux sociaux, par mails, par téléphone et se mettent en place.

Le Secours populaire de la Creuse est joignable

par téléphone au 05 55 51 08 26 (laisser un message pour être rappelé)

par mail : contact@spf23.org

via sa page Facebook