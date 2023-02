Creuse : les Ateliers Pinton s'étoffent avec le rachat de la Manufacture royale du parc

Les Ateliers Pinton (Felletin) s'étoffent. Avec un associé belge, ils viennent de racheter la Manufacture royale du parc qui était en redressement judiciaire (le tribunal de commerce s'est prononcé ce 10 février). Fondée au XVIIIème siècle, cette manufacture fait partie des plus anciennes d'Aubusson. Elle est spécialisée dans le tissage de moquettes haut de gamme avec une technique - le wilton - qu'elle est la seule à encore utiliser en France. Elle a notamment fourni l'Elysée, le Sénat, l'Assemblée Nationale, des ambassades ou encore des hôtels particuliers parisiens. On retrouve aussi ses moquettes dans des Airbus et des navires.

Conserver et développer un savoir-faire en perdition

Pour Lucas Pinton, le président des Ateliers Pinton, il était important de préserver ce savoir-faire. "Cette entreprise entre pleinement dans la stratégie des Ateliers Pinton, qui ont un savoir-faire qui était d'abord la tapisserie. On a développé la technique du tuft,. Puis on a racheté une entreprise de jacquard, et maintenant une entreprise de wilton. C'est un de nos objectifs : pouvoir développer ces méthodes de fabrication qui étaient en perdition".

Une technique préservée donc, dans son écrin, en Creuse où elle fait partie du patrimoine. Pour ancrer cette identité, les Ateliers Pinton rebaptisent la Manufacture royale du parc. C'est désormais la Manufacture royale d'Aubusson, "plus porteur à l'internationale où le nom d'Aubusson est connu, témoigne Lucas Pinton*.*

Un nom reconnu plus l'apport d'un carnet d'adresse et de nouveaux marchés, l'entreprise devrait rapidement trouver un second souffle d'autant que des investissements dans de nouvelles machines sont rapidement prévus*.* Lucas Pinton est optimist*e :* "j'ai déjà trois clients qui veulent visiter la manufacture parce qu'ils sont intéressés par le wilton. Et surtout, il y a la clientèle historique qu'il faut conserver et ce sont ces commandes-là que l'on va honorer le plus rapidement possible, parce que ça reste des clients stratégiques" confie-t-il.

Réembaucher au plus vite

Vingt-six des trente-deux salariés de l'entreprise sont conservés, mais l'objectif étant de répondre rapidement aux commandes en cours, de sécuriser et améliorer l'outil de production et développer la partie commerciale, le PDG espère pouvoir "réembaucher très bientôt".