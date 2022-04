Creuse : les restaurateurs multiplient les efforts pour recruter avant l'été

La saison touristique estivale débute très prochainement, mais plusieurs hôtels-restaurants de la Creuse manquent toujours de personnel. Dans le département, plus de 50 postes sont toujours à pourvoir, des emplois saisonniers mais aussi des CDI. Au niveau national, l'Umih (Union des métiers de des industries de l'hôtellerie) estime qu'il y aurait 200 à 300.000 offres non-pourvues.

Rythme de travail soutenu et décalé, bas salaire : le secteur a du mal à redorer son image après la crise sanitaire. Pour casser les préjugés, les initiatives se multiplient dans la Creuse. Les dernières en date ont été organisées par la direction départementale, Pôle emploi et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, à Guéret et Aubusson. "Cela permet de parler directement aux candidats, de les rassurer, notamment sur les diplômes nécessaires", explique Anaëlle.

La formation pour solution

La gérante de l'Alzire et de la Guinguette à Jarnarges a décidé de renoncer à l'expérience et mise désormais sur la formation. Ce qui lui a permis de recruter deux saisonniers, "on a ouvert nos recherches à tous les types de profils, on n'a pas cherché des cuisiniers ou serveurs qualifiés mais des personnes motivées avec du savoir-être, tout en sachant que s'ils sont dégourdis ils vont se former correctement avec nous cette saison". Une méthode que la restauratrice veut développer en accueillant des jeunes en CAP ou des demandeurs d'emploi en stage d'immersion, "c'est le meilleur moyen pour qu'ils comprennent le métier", ajoute-t-elle.

Pôle emploi a recensé plus de 70 offres d'emploi dans le Creuse dans le milieu de la restauration, une vingtaine a été pourvue mais les restaurateurs veulent multiplier rapidement les recrutements avant l'été. © Radio France - Marion FERRERE

Là, ils ont fait un effort important, surtout sur le salaire

D'autres patrons d'établissements ont décidé d'accorder un jour de repos supplémentaire ou d'augmenter les salaires. "C'est l'image de vie dure qui nous a fait du mal, notamment avec le Covid : les gens ont redécouvert un rythme de vie normal. J'ai beaucoup de confrères qui ont du mal à recruter et le secteur va devoir s'adapter. Dans mon restaurant par exemple, j'ai finalement donné le dimanche. Nous sommes fermés deux jours d'affilés et les salariés apprécient", détaille Stéphane Villetorte, chef de l'Influence et membre de l'Umih.

Des efforts qui séduisent, Frédérique, 49 ans, est au chômage depuis près de trois ans. Elle possède une petite expérience comme femme de chambre et plongeuse. "C'est un métier usant, j'avais arrêté. Mais là, ils ont fait un effort important, surtout sur le salaire. Ils nous parlent de 1.600, 1.700 euros par mois, avant c'était tout juste le Smic, donc 1.200 euros environ. C'est pour ça que je suis revenue", dit-elle franchement. Résultat ? Au moins cinq CV déposés auprès de Pôle emploi.

L'inquiétude grandit avant le début de la saison touristique

Malgré tout, certains peinent à séduire. Thierry Dalle, le gérant de la brasserie Le Moderne à Guéret propose trois CDI, des postes en salle mais aussi en cuisine. Les conséquences de ce déficit de personnel sont concrètes, "on travaille beaucoup plus pour pallier ces absences, mes cadres font aussi des heures supplémentaires. Ils forment aussi les plus jeunes. Mais ça ne suffit pas." Si les difficultés de recrutement continuent, il s'inquiète pour la saison estivale : "On peut réaliser 100 couverts chaque midi, mais faute de bras en cuisine, je risque de refuser des clients", redoute-t-il.

Le restaurateur est un peu amer, "il ne faut pas oublier que les heures supplémentaires sont majorées. C'est une profession qui reste intéressante si on est motivé. Les clients sont agréables, eux aussi ont subi le Covid et aujourd'hui, ils veulent profiter, venir au restaurant, dans des lieux comme le nôtre. C'est essentiel de pouvoir les accueillir correctement".