Creuse : Les Restos du Coeur ont toujours besoin de bras

Bernadette pousse la porte du centre des Restos du Coeur d'Aubusson. Cette retraitée, qui donne de son temps au Secours Populaire, a décidé d'en donner aussi aux Restos du Coeur. Elle est accueillie avec joie par les bénévoles, qui lui montrent le vestiaire, là où tous les vêtements sont entreposés. "J'étais commerciale avant ma retraite. Alors s'occuper du vestiaire me va très bien, ça me rappellera des souvenirs", sourit la nouvelle recrue. Ils sont beaucoup de retraités à participer aux actions des Restos du Coeur d'Aubusson : c'est une équipe de 28 bénévoles, "dont un noyau de 15 particulièrement actif", souligne Jacques, le responsable du centre.

Certains sont là depuis deux, trois, quatre ans, et d'autres, comme Evelyne, en font partie depuis 2011. "C'est l'appel de Coluche, en 1985, qui a déclenché ma motivation. Je m'étais dit que dès ma retraite, je m'engagerais", explique cette ancienne responsable en ressources humaines. Aujourd'hui, elle est devenue responsable de l'accueil des bénévoles, et appelle les plus jeunes à s'engager, à rejoindre les équipes, pour donner une nouvelle impulsion à l'association. Evelyne envoie ensuite les recrues à Marie-Noëlle, animatrice de formation, qui se charge ensuite de répartir les bénévoles selon leurs compétences, pour un fonctionnement optimal.

Besoin d'autres sources de financement

En ces temps particulièrement durs d'inflation et de guerre en Ukraine, la situation n'est pas critique pour les Restos, "mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, car on aurait du mal à faire face", reconnaît Martine Haidon, la présidente des Restos du Coeur en Creuse. Engagés dans l'anti-gaspi, et confrontés eux aussi à une situation économique douloureuse, les supermarchés et hypermarchés ont un petit peu réduit la voilure dans leurs dons. "Il nous faudrait encore d'autres partenariats, d'autres financements, qui peuvent aussi venir de mécènes privés", selon Martine Haidon. La dirigeante reste quand même optimiste, notamment parce que "les Creusois sont généreux ! La collecte d'hiver a été bonne, grâce à eux", sourit-elle. Durant cette collecte, les Restos du Coeur de la Creuse ont accueilli 2032 personnes en Creuse. 160 bénévoles ont pu distribuer 137.385 repas. Vous pouvez donner toute l'année aux Restos du Coeur, et vous engager quand vous voulez !