Creuse : les retraités demandent une revalorisation de leur pension

Les retraités étaient mobilisés ce 15 juin pour demander une augmentation des pensions. Un mouvement national, à l'appel de neuf organisations syndicales qui a été relayé en Creuse. En milieu de matinée, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture à Guéret.

ⓘ Publicité

"Même à la retraite on a besoin de manger !"

La préfète a reçu une délégation dont faisait partie Bernard Monteil, le secrétaire départemental de la Fédération générale des retraités de la fonction publique. "Même si on est à la retraite, on mange toujours ! On subit quand même les coûts de l'énergie explique-t-il. Le prix de l'énergie a augmenté de 30 %, l'alimentaire, de 20 %. C'est beaucoup pour nous ! On nous a proposé une augmentation des pensions de 0,8% au mois de janvier. Vous pouvez peut-être comprendre qu'on n'est pas tellement d'accord, surtout qu'Emmanuel Macron avait dit "avec moi, le pouvoir d'achat des retraités sera maintenu". On n'arrive pas à faire les mêmes comptes que lui" conclut-il.

Les retraités sont pourtant une richesse

Les syndicats estime que 13% des retraités ont recours à des associations caritatives ou des magasins de destockage pour se nourrir, que 22% renoncent à des soins et que près de la moitié (49%) renoncent à des dépenses telles que la culture ou les loisirs. Alain Priot, président de l'union départementale des retraités Force Ouvrière dénonce ce net recul du pouvoir d'achat alors que les retraités, "c'est aussi une richesse. Jusque là, ils faisaient beaucoup de voyages, partaient beaucoup en excursions, donc faisaient vivre tout un pan touristique des régions. On fait vivre aussi le personnel hospitalier et le personnel des Ehpad. Sauf qu'à l'heure actuelle, vu le pouvoir d'achat qui baisse des gens ne vont plus pouvoir rentrer en Ehpad. Quand on regarde le reste à charge pour la famille, cette année ça va augmenter encore entre 50 et 60 € par mois pour chaque individu. Avec leurs petites pensions, beaucoup ne peuvent pas se payer ça. Et puis on a lâché l'indexation sur les salaires, notamment en fonction publique. On n'est plus indexé sur la valeur du point. Cette année, la valeur du point a augmenté, ma pension n'augmentera pas. Au contraire, elle diminue puisqu'on augmente la CSG. Donc ce n'est plus possible".

Les syndicats revendiquent une revalorisation immédiate de toutes les pensions et à court terme une pension au minimum au SMIC et une indexation sur le salaire moyen.