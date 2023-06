Creuse : les voitures roulent de nouveau dans le haut de la Grande-Rue d'Aubusson

"C'est que du positif, ça va être bien" ! D'entrée, Diana donne la couleur. Cette gérante d'un magasin de cosmétiques, en plein cœur de la Grande-Rue, est ravie de l'avancée, et surtout de la fin des travaux sur la route. "Le timing est parfait, la réouverture commence juste avant l'été et l'arrivée des touristes".

ⓘ Publicité

Les délais ont en effet été respectés. Comme prévu, la circulation a repris le vendredi 16 juin dans le haut de la Grande-Rue à Aubusson. Le nouveau revêtement, de couleur marron, tranche avec le reste de la rue. Pour le reste, les trottoirs sont maintenant élargis, plus aérés, et quelques places de stationnement ont été préservées.

Le haut de la Grande-Rue d'Aubusson en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

Des commerçants ravis

Pour Marie-Valérie, la gérante d'un atelier de tapisserie à l'aiguille, la rénovation d'une partie de la rue donne maintenant une uniformité à l'artère la plus commerçante de la ville. "Avant, les passants n'avaient pas forcément le réflexe de venir jusqu'en haut", confie t-elle. "Désormais, il y a une uniformité dans toute la rue, ça va être bénéfique pour tout le monde".

De bonne augure avant la saison estivale et l'afflux des touristes. "On en a vraiment besoin", affirme Arnaud, le gérant d'un magasin de jeux dans le haut de la Grande-Rue. "Les mois de travaux ont été compliqués, avec un chiffre d'affaires divisé par trois par moments. Là, j'ai bon espoir que l'activité reprenne normalement".

loading

De l'aveu de bon nombre de commerçants, les travaux étaient de toute façon nécessaires pour redonner de l'éclat et une nouvelle vie au centre-ville. À noter que l'Urssaf Limousin, sur initiative du président de l'association des commerçants et des artisans d'Aubusson et avec l'appui de la mairie, a reversé une aide à tous les commerçants durant le chantier, le tout sans conditions. L'organisme a aussi offert un à trois mois de cotisations à chaque gérant de boutique.

Quelques travaux à venir

Reste maintenant à peaufiner le nouveau look de la Grande-Rue. Le traçage au sol n'est pas encore complètement terminé. De la végétation va aussi être installée sur les trottoirs.