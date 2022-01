Creuse : mobilisation pour l'emploi et les salaires ce jeudi, perturbations dans les écoles

Un appel national à la grève et au rassemblement est lancé par plusieurs syndicats ce jeudi 27 janvier pour l'emploi et l'augmentation des salaires. En Creuse, un rassemblement est prévu à Guéret à 10h30.

Une augmentation générale des salaires, c'est la revendication principale de la mobilisation nationale lancée ce jeudi 27 janvier par plusieurs syndicats. En Creuse, l'intersyndicale composée principalement de Force Ouvrière, la FSU et la CGT appelle les salariés du secteur privé et public à faire grève, et à se rassembler devant la préfecture à Guéret à 10h30.

Peser dans la campagne présidentielle

La mobilisation est prévue de longue date. Le but, "faire émerger le sujet dans la campagne présidentielle", détaille le secrétaire départemental de la CGT Laurent Margueritat. "Aujourd'hui, avec la hausse du prix de la vie, c'est impossible de vivre avec un SMIC à 1.200 euros, d'autant que de nombreux salariés ont des contrats à temps partiel."

Les syndicats espèrent mobiliser le plus largement possible, "pour faire parler de la problématique, et voir ensuite comment les candidats se situent, qui accepte de parler d'augmentation des salaires", ajoute Laurent Margueritat. Les syndicats réclament aussi une hausse des bourses étudiantes et des retraites.

Perturbations dans les écoles et transports

La grève sera notamment suivie par les agents municipaux des écoles creusoises. A Guéret, la garderie le matin et le soir ne sera pas assuré au groupe scolaire Prévert. A l'école Jean Macé, les clases de maternelle seront fermées toute la journée. Les primaires ne pourront ni aller à la cantine ni être accueillis le soir, tout comme les élèves du groupe scolaire du centre-ville. A Paul Langevin, la restauration scolaire et l'accueil du soir ne seront pas assurés. Les familles ont été prévenues.

Pas de cantine non plus pour tous les élèves des écoles, collège et lycée de la Souterraine.

Les transports sont également touchés, notamment dans les trains TER en Nouvelle-Aquitaine, dès mercredi soir et jusqu'à vendredi matin. La SNCF recense les perturbations ici.