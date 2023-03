Creuse : opérations escargot et blocage de la 145 pour la 6e journée contre la réforme des retraites

L'intersyndicale appelle à des opérations escargot et un blocage de la RN 145 à hauteur de Guéret

Opérations escargot et blocage de la RN 145, la colère monte d'un cran en Creuse. Oublié le traditionnel défilé dans les rues de Guéret, les opposants à la réforme des retraites se donnent rendez-vous sur la RN 145 ce mardi 7 mars. L'intersyndicale appelle les Creusois à rejoindre la ville préfecture en menant des opérations escargot au départ de La Souterraine, de Gouzon, de Bourganeuf et d'Aubusson. "L'idée c'est de commencer à installer un rapport de force" explique Laurent Margueritat de l'union départementale de la CGT en Creuse. "Le mouvement est à un tournant, il faut accélérer et se mettre en grève".

ⓘ Publicité

Blocage de la RN 145

Les manifestants vont se retrouver à 11 heures sur la RN 145 à hauteur de Guéret, sur le tronçon qui passe au dessus des ronds-points de l'Europe et Georges Pompidou L'axe sera sécurisé. Dans le sens Bellac - Montluçon, les automobilistes seront invités à quitter la route nationale à l'échangeur n°48 Guéret- Centre. Ils passeront par le rond-point de l'Europe pour reprendre leur route. Dans l'autre sens en direction de Bellac, la circulation devrait être déviée dès l'échangeur n°47 Guéret-Est.

Échanges et jeux sur la 145

"Imaginer un chauffeur routier de 64 ans ou de 67 ans dans son camion sur la route, c'est impensable" explique Laurent Margueritat au nom de l'intersyndicale. Selon lui, plus de 15.000 personnes au total ont manifesté à Guéret lors des cinq précédentes journées d'action. Il espère que cette 6ème journée mobilisera encore beaucoup de monde. Sur la 145 ce mardi 7 mars " chacun va pouvoir venir faire ce qu'il a décidé de faire, du sport, des jeux. Laurent Margueritat imagine moment "d'échanges et de partages sur cet espace public qu'on s'approprie".