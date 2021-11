Creuse: où en est le déploiement de la fibre sur l'agglomération du grand Guéret ?

Il y a cinq ans, Orange raccordait le tout premier client de la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Depuis, les choses ont bien évolué : 12 000 foyers sont maintenant éligibles. Cependant, six communes restent non-desservies.

L'arrivée de la fibre à Guéret, c'était il y a cinq ans tout pile! En novembre 2016, le tout premier client a été raccordé. Depuis, le service s'est bien étoffé : 12 000 foyers peuvent maintenant souscrire un abonnement Fibre, sur le territoire de l'agglomération du Grand Guéret. Pourtant, en fonction de la commune dans laquelle vous habitez, ce déploiement est plus ou moins rapide.

Six logements sur dix sont raccordés.

En ce début de mois de novembre 2021, 63 % des foyers de l'agglomération peuvent demander leur abonnement à la fibre. Dans le trio de tête des communes les mieux loties, on retrouve Guéret, où 80 % des logement sont branchés. Arrivent ensuite Saint-Laurent (79%), Sainte-Feyre (60 %), Montaigut-le-Blanc (58 %), Saint-Vaury (50 %).

Les dernières commune ayant bénéficié de raccordement sont La Chapelle-Taillefert, Gartempe et Saint-Silvain-Montaigut.

Six communes restent encore privées du service.

Six communes restent encore privées raccordement à la fibre : Anzême, Jouillat, Saint-Eloi, Peyrabout, Mazeirat et St Yrieix-les-bois. La raison est simple : ces six villages ne faisaient pas partie de la collectivité, quand elle a signé le partenariat avec Orange, pour déployer la fibre. Elles n'ont donc pas été prévues dans le projet.

L'agglomération, promet néanmoins que les études vont commencer début 2022 pour ces communes. Les 19 000 foyers du Grand Guéret devraient tous avoir accès à la fibre d'ici le 31 décembre 2023.

Comment se raccorder à la fibre ?

Dans un communiqué, l'agglomération du Grand Guéret réexplique aux usagers la démarche à effectuer pour se raccorder à la fibre. " Il suffit de contacter le fournisseur d’accès à internet de votre choix, et de lui demander d’installer la fibre dans le logement. Une fois sollicité, le Fournisseur d’accès à Internet déploie physiquement le dernier tronçon de fibre entre le domaine public (le point de branchement) et le bâtiment de l’usager (la prise terminale optique)", indique la collectivité.

En cas de desserte aérienne, il n’y a pas de précaution particulière à prendre. En revanche si la desserte téléphonique du domicile se fait par une gaine enterrée, il peut être utile de vérifier avec un électricien la disponibilité de la gaine au préalable. "En effet, la fibre passera par le même chemin que le câble téléphonique en cuivre, et si ce dernier est obstrué, le déploiement ne pourra pas se terminer", prévient l'agglomération du Grand Guéret.

Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, vous pouvez cliquer ici et saisir votre adresse.