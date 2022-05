Creuse Services : un nouveau numéro de téléphone pour répondre aux questions de tous les habitants

Le centre d'appels La ligne verte, basé à Crozant, inaugure ce lundi un nouveau numéro de renseignement baptisé "Creuse Services". D'abord testé sur le périmètre des deux communautés de communes du pays Sostranien et du pays Dunois, il pourrait ensuite être étendu à toute la Creuse.

à lire aussi Le Loiret mise sur un bus itinérant pour faciliter l'accès aux tâches administratives

Comment trouver une assistante maternelle à Bourganeuf ? Quel jour faut-il sortir les poubelles à La Souterraine ? Que faire en cas de coupure de courant à Boussac ? Ou encore, où diner à Royère-de-Vassivière ? Il y aura bientôt un numéro de téléphone pour répondre à toutes ces questions en Creuse.

Le service sera disponible du lundi au samedi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h. © Radio France - Natacha Kadur

Internet a ses limites

C'est l'initiative inédite du centre d'appels La ligne verte, basé à Crozant, qui a construit une base de données dédiée pour assurer ce service : « Les utilisateurs peuvent appeler pour demander à peu près tout ce dont ils ont besoin : des services administratifs, institutionnels mais aussi des informations sur les activités en Creuse, la recherche de professionnels de santé, de commerces ou de services » explique Cyrille Mariot-Thierry, dirigeant de la société.

Les gens ont parfois besoin de quelque chose de plus personnel.

Même à l'ère du numérique, il semble qu'Internet présente encore quelques limites, selon ce professionnel de la relation client : « Les gens ont parfois besoin de quelque chose de plus personnel, et c'est ce que permet le téléphone. Il y a aussi des gens qui n'ont pas Internet, et d'autres qui ne sont pas si habiles que ça avec Internet » ajoute-t-il.

Centraliser les informations

Santé, environnement, vie quotidienne … Toutes les informations sont classées par thèmes, pour chaque commune. Les équipes ont également développé une liste de réponses aux questions fréquentes des habitants, comme la marche à suivre en cas de perte de carte bancaire par exemple : « C'est une question qui est très souvent posée, d'après plusieurs mairies que nous avons appelées. Elle ont des réponses, mais cela leur prend énormément de temps » détaille Jérémy, un employé du centre d'appel.

Notre rôle c'est aussi de faire le lien entre toutes les institutions

C'est aussi l'intérêt de ce travail d'intermédiaire, qui consiste à centraliser les réponses aux questions utiles en un seul endroit, selon Cyrille Mariot-Thierry : « Il y a beaucoup d'institutions en place sur le territoire : entre les mairies, les communes, les communautés de communes, le département mais aussi France Services ou encore Creuse Tourisme par exemple. Notre rôle c'est aussi de faire le lien entre elles » commente-il.

Guider, conseiller et orienter

Si aucune réponse n'est disponible pour une question posée, l'équipe s'engage à rappeler l'utilisateur. Le service s'adresse en priorité à tous les Creusois, mais pourra aussi intéresser les touristes et toutes les personnes de passage dans le département : « À ma connaissance, c'est une démarche inédite en France » explique le directeur de La ligne verte.

On va travailler sur de l'assistance à la recherche d'un emploi, à la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation par exemple.

Le service veut créer de la valeur grâce à l'exhaustivité de ses informations, mais aussi sa capacité à proposer plus de services : « On veut orienter les personnes qui vont nous appeler et les aider sur certains sujets. On va travailler sur de l'assistance à la recherche d'un emploi, à la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation par exemple. Des choses qui sont simples et qui peuvent se faire par téléphone » explique Cyrille Mariot-Thierry.

à réécouter Mal-être au sein de la com com Marche et Combraille en Aquitaine en Creuse

Bientôt dans toute la Creuse

Le projet démarre une première phase pilote sur le territoire des deux communautés de communes du pays Sostranien et Dunois. Si tout se passe bien et que la demande est là, il pourrait être rapidement étendu à tout le département.

La communication ne coute pas plus cher qu'un appel local. Le centre d'appels étudie actuellement la possibilité de nouer des partenariats avec les institutions publiques locales pour financer son projet.

Creuse Services sera accessible du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 10h à 17h au 05 25 37 23 23.