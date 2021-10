Creuse : un an après le lancement de son camion de vente en vrac, le bilan est positif

En 2020, Christine Dumont lançait son projet en Creuse : vendre des produits en vrac, et en itinérance avec un camion. Le bilan qu'elle tire après un an passé à sillonner les routes de la région est plutôt positif.

Christine Dumont a lancé son camion "Vrac en Combrailles" il y a un an et ne regrette pas son choix

"Je n'ai qu'un seul regret : ne pas m'être lancée plus tôt." Il y a un an, Christine Dumont lançait son concept "Vrac en Combrailles", à cheval entre la Creuse et le Puy-de-Dôme. Depuis mai 2020, elle vend des pâtes, du riz, mais aussi de l'huile ou de la lessive dans son camion à la fois sur les marchés à Auzances, ou encore Mérinchal et dans certaines communes du Puy-de-Dôme, là où elle habite, juste à la frontière avec la Creuse.

Un succès revendiqué

"Ça a marché et même bien marché. J'ai réussi à fidéliser la clientèle", raconte-t-elle. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour et son succès a été progressif. "Il a fallut quand même que je me fasse connaître, que les clients découvrent les produits. Les gens avaient l'habitude d'acheter du vrac sur les marchés, mais que des produits frais. Il a donc fallut que je leur explique qu'ils pouvaient faire pareil avec des produits secs", raconte Christine Dumont.

L'envie de "monde d'après" comme atout

Mais ce qui a aidé Christine Dumont à se lancer c'est aussi l'état d'esprit de la clientèle après le premier confinement. "Les gens voulaient soutenir les commerçants locaux. C'était vraiment très présent au début. Les Creusois étaient vraiment content de revenir sur les marchés. Là j'ai l'impression que ca s'essouffle un petit peu, même si ma clientèle est relativement régulière et habituée désormais." Le verdict, le vrai, ce sera en décembre 2021 au moment du bilan comptable mais Christine Dumont l'assure : elle est rentable et elle vit déjà de son activité.