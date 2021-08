Creuse : une appli vous permet de vous faire livrer vos courses par vos voisins

Vous en avez assez de faire les courses? Et si vous vous faisiez livrer chez vous? Un service de livraison baptisé "Shopopop" est en train de s'étendre en Creuse. Depuis la fin du mois de mai 2021, cette application mobile est disponible pour les habitants de la communauté de communes de La Souterraine. Elle existait déjà à Guéret, Aubusson, Dun-le-Palestel, Bonnat, Sainte-Feyre, Ahun et Felletin depuis 2019.

Comment ça fonctionne?

Le principe de cette application est simple : vous faites vos courses en drive, en commandant sur le site internet d'un magasin partenaire de Shopopop. Mais vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller chercher vos commissions. L'application dispose d'un vivier de particuliers qui habitent près de chez vous et qui veulent bien jouer les livreurs, contre un pourboire.

En Creuse, cent particuliers sont déjà inscrits comme livreurs, dont une trentaine à La Souterraine.

Le client peut se faire livrer dans un rayon de quinze à vingt kilomètres à l'heure et le jour de son choix. Pour faire une demande de livraison, on doit aller sur le site du magasin partenaire. On fait nos courses en ligne. A la fin, on choisit l'option "je me fais livrer à domicile par un particulier". Le commerce transmettra ensuite les informations à Shopopop, qui les mettra en ligne sur l'application, pour que des particuliers-livreurs puissent la réserver.

Quels sont les magasins partenaires?

En Creuse, les magasins partenaires sont principalement des grandes et moyennes surfaces. A La Souterraine et à Guéret les supermarchés E.Leclerc sont associés à Shopopop. A Aubusson, Dun-le-Palestel ou encore Sainte-Feyre, ce sont des magasins Intermarché. Cependant l'application est aussi ouverte aux indépendants : caves à vin, fleuristes, chocolatiers etc. peuvent rejoindre ce service s'ils le souhaitent.

"Ca profite aux commerçants car c'est un service de livraison à faible coût", explique Delphine de La Gournerie, responsable marketting et communication chez Shopopop. Les commerçants n'ont pas à investir dans un camion, ni à payer un salarié pour effectuer cette tâche. Depuis son implantation en Creuse en 2019, Shopopop a réalisé 3200 livraisons.

Devenir particulier-livreur

Les particuliers qui s'inscrivent comme livreurs à Shopopop peuvent espérer se faire un peu d'argent de poche, mais il ne s'agit pas de dégager un salaire. "En moyenne un livreur va faire huit à dix livraisons par mois, à raison d'un pourboire minimum de cinq euros", calcule Delphine de La Gournerie.

ça fait une cinquantaine d'euros par mois.

Les livreurs ne sont pas employés par Shopopop. Ils n'ont pas non plus le statut d'auto-entrepreneur (contrairement à Uber ou deliveroo par exemple).

Delphine de La Gournerie, assure que l'application s'inspire surtout de Blablacar afin de rendre des services de particuliers à particuliers : "C'est le principe du covoiturage appliqué à la livraison. Au lieu de prêter votre siège à un passager qui va dans la même direction que vous, vous prêtez votre coffre pour récupérer les courses de quelqu'un qui habite près de chez vous"