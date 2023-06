Creuse : une nouvelle épicerie ouvre à Lavaveix-les-Mines, "ça manquait énormément ! "

"Un bourg comme Lavaveix-les-Mines sans épicerie, ce n'était pas logique ! ", raconte Francis. Et pourtant, c'était bien le cas depuis quatre ans, depuis la fermeture du magasin Spar, dans le centre-bourg. Les habitants étaient obligés d'aller dans la commune voisine, à Ahun, pour aller faire leurs achats, à cinq kilomètres en voiture.

Mais un nouveau commerce vient d'ouvrir à Lavaveix-les-Mines. Les premiers clients ont été accueillis vendredi au magasin Vival. "C'est pratique !" rit Geneviève. Surtout que cette retraitée n'a pas le permis. Alors, pour faire ses courses, "j'étais obligée de prendre le taxi, c'était compliqué", raconte-t-elle.

Le gérant de ce commerce, Alban Camelot, habite lui aussi Lavaveix-les-Mines. Et il voyait bien qu'il fallait qu'une épicerie de proximité ouvre ses portes. "Je trouvais que, quand il manquait quelque chose, c'était embêtant de prendre la voiture, explique -t-il. Le besoin il était là. C'est surtout une épicerie de dépannage, pour les personnes âgées, surtout s'ils ont du mal à se déplacer."

L'épicerie est ouverte tous les jours, sauf le mercredi. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 13h, puis de 15h à 19h. Et le dimanche de 8h30 à 12h30. Le gérant propose même des livraisons à domicile. Gratuitement si c'est dans la commune. Et à 5 €, si c'est en dehors, mais dans un rayon maximum de dix kilomètres autour du magasin.