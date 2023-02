Creuse : une trentaine de candidats pour un job dating aux thermes d'Evaux-les-Bains

C'est une grande première pour l'établissement thermal creusois. "C'est vrai que quand j'en ai parlé pour la première fois, tout le monde m'a regardé un peu bizarrement", confie Jean Monteiro, le directeur. "C'est certainement la meilleure manière d'avoir un premier contact". Pari réussi visiblement pour les organisateurs, puisqu'une trentaine de candidats ont tenté leur chance ce samedi 18 février.

Une trentaine de candidats

Rendez-vous donné dans une salle du casino d'Evaux-les-Bains avec des candidats venus bien sûr de Creuse, mais aussi des départements voisins comme l'Allier ou le Puy-de-Dôme.

Après une présentation des thermes d'Evaux-les-Bains par le directeur, des qualités requises pour venir travailler dans l'établissement, place à la partie la plus importante, l'entretien. Quatre petites tables disposées dans la salle, et des candidats qui passent à tour de rôle. "C'est vraiment une très bonne expérience", confie Marie-France, venue pour l'occasion du Puy-de-Dôme. "Ils savent mettre à l'aise, et puis on a rien à perdre".

Une dizaine de recrutements

Commis de cuisine, personnel de chambre, serveurs, réceptionnistes... Les thermes d'Evaux-les-Bains recherchent surtout des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration pour la réouverture de leur hôtel-restaurant. "Ce sont des métiers où l'on a parfois du mal à trouver en ce moment, j'ai même certains collègues qui m'ont appelé en me demandant de leur envoyer ceux que je ne sélectionnerai pas".

Après le job dating, vient ensuite la temps de la sélection. Les candidats sélectionnés par l'établissement auront le droit à un deuxième entretien. Les thermes d'Evaux-les-Bains espèrent recruter en tout une dizaine de personnes pour l'hôtel-restaurant. Son ouverture est prévue fin juin, avec 55 chambres neuves, dont 18 studios.