"On crève à petit feu" : les restaurateurs franciliens à bout

Michel Henri et l'un de ses employés. Propriétaire de quatre restaurants, il n'a plus aucune trésorerie.

"Silence, on crève", c'est le message inscrit sur un bout de carton par Michel Henri. Neuf mois que ce restaurateur ne se verse aucun revenu. "J'ai 55 ans, j'ai dû demander à mes parents de me donner de l'argent pour pouvoir payer mon loyer", avoue-t-il d'une voix chancelante.

Ses quatre restaurants parisiens sont fermés depuis fin octobre et il avait déjà subi de plein fouet le premier confinement. A ses cotés, quelques uns de ses 70 employés. "Ils sont là parce qu'ils savent que si je tombe, ils tombent, confie-t-il. Et moi je sais que si je tombe, je me fouterai en l'air...et ma femme le sait, mes employés le savent..."

Même sentiment pour Marc, chef d'un restaurant de Seine-et-Marne, fermé depuis des mois alors qu'il venait à peine d'ouvrir. "Je suis jeune mais clairement je pense à l'issue fatale, et je ne suis pas le seule !, assure-t-il, dans sa tenue de chef. On travaille 20 heures par jour, 7 jours sur 7 et on a plus de sous ! Ils veulent la mort de la gastronomie française !"

Une foule compacte d'hôteliers, restaurateurs et professionnels de l'événementiel était mobilisée lundi aux Invalides. © Radio France - Lise Roos-Weil

Tara a aussi ouvert son restaurant il y a quelques mois, en mars, au moment du premier confinement. Elle est venue à la manifestation pour se changer les idées, elle ressasse depuis des mois seule dans son appartement "C'est très difficile, je suis suivie par mon psy car je ne dors pas la nuit, avoue-t-elle d'une petite voix. J'espère ne pas y laisser ma peau.."

Ces jeunes entreprises ne peuvent pas bénéficier des aides car elles n'ont aucun bilan à montrer. Michel Henri a, lui, ouvert ses restaurants il y a plusieurs années mais les aides du fond de solidarité ne suffisent pas. "Aujourd'hui, j'attends 1500 euros du mois d'octobre que je n'ai toujours pas reçus, raconte-t-ilses yeux clairs perdus dans le vide. Mes quatre restaurants me coûtent 46 000 euros chaque mois. On a perdu près de 400 000 euros à cause de la crise sanitaire et là on n'a plus de trésorerie."

Les professionnels du secteur ne voient pas le bout du tunnel. © Radio France - Lise Roos-Weil

La suite inquiète aussi Tara : "on ne sait pas où on va demain, c'est ça qui est très stressant." La date de réouverture au 20 janvier 2021 peut encore être repoussée si la situation épidémique reste critique. Michel Henri craint de son côté les effets à plus long terme : "On n'aura que 30% ou 40% de nos capacités d'accueil à cause des conditions sanitaires et ça, ça va nous faire crever à petit feu. On crève déjà à petit feu."

D'après les représentants de la restauration et l'hôtellerie, deux entreprises sur trois menacent actuellement de fermer.