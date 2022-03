Crevin : des capsules de café bretonnes et biodégradables

Capsulab Bio, à Crevin, propose depuis un an un service d'encapsulage pour de petits torréfacteurs. Des capsules de café compatibles avec la machine leader du secteur, bio-sourcées et biodégradables.

Ils sont plus d'une vingtaine de torréfacteurs à avoir fait confiance, depuis un an, à Capsulab Bio. Cette entreprise, basée à Crevin (Ille-et-Vilaine), propose un service d'encapsulage, en misant sur l'écologie. Alors que les capsules de café habituelles finissent régulièrement dans nos poubelles et sont difficiles à recycler, Daniel Tregoat propose des dosettes bio-sourcées et biodégradables.

Des capsules en amidon de maïs, un opercule en papier. "Ce sont des capsules faites en matières végétales, à 100%", explique Daniel Tregoat, le patron de l'entreprise. "La biodégradabilité de la capsule est donnée pour entre six et huit semaines, dans une poubelle normale. Vous pouvez la mettre avec les pelures de pommes de terre et le reste des déchets organiques."

70% du café en France vendu en capsules

Les capsules écologiques ne sont pas nouvelles, mais dans un secteur qui représente un volume de 10 milliards d'unités par an, elles sont encore peu utilisées, selon Daniel Tregoat, qui souligne "70% du café vendu en France l'est sous forme de capsules". Avec ce produit, le chef d'entreprise l'assure, "on ne change pas les habitudes des Français, et on ne touche pas à leur portefeuille. Les capsules que l'on produit sont bien moins chères que celles d'autres concurrents déjà sur le marché. Tout le monde a à y gagner." Comptez environ 30 centimes le café, soit environ cinq de moins que le leader du secteur, marque bien connue représentée par Georges Clooney.

Il renchérit : "c'est un produit qui est local, qui est français, fait dans notre belle région de Bretagne." Aujourd'hui, quatre à cinq salariés travaillent chez Capsulab Bio, en fonction de la demande. L'entreprise pourrait créer un poste supplémentaire dans les prochains mois. L'enjeu, c'est désormais de réussir à se diversifier : des contacts ont été pris avec une grande marque de thés et de tisanes, et Capsulab Bio travaille également avec deux sociétés de production de chicorée, dans le nord de la France.