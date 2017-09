Crise à l'APHP : des personnels marchent durant deux semaines pour dénoncer la situation

Plusieurs dizaines de salariés de l'APHP, l'Assistance publique des Hopitaux de Paris, manifestent durant 15 jours, en marchant, chaque jour, en blouse blanche, d'hopitaux en hopitaux,

Un mouvement surtout symbolique, mais qui pourrait faire des émules espèrent-ils. Ils font étape dans les hopitaux de Raymond Poincaré à Garche, de Georges Pompidou dans le 15è, mais aussi à Necker, Cochin, la Pitié-Salpêtrière, etc.. : une dizaines d'établissements en crise, qui risquent de fermer où de faire l'objet de restructuration, et où les personnels sont insuffisants et non remplacés, dénonce le Syndicat Sud Santé, à l'origine de cette manifestation.

Cathy Le Gac, infirmière, et co-secrétaire générale du syndicat Sud santé de l'APHP.

Cathy Le Gac, infirmière et co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé de l'APHP

Le calendrier de marches quotidiennes de revendication, d'hôpital en hôpital :

lundi 18 sept : Raymond Poincaré (Garche) - Ambroise Paré (Boulogne)

Mardi 19 sept : Ambroise Paré - Georges Pompidou

Mercredi 20 sept : G. Pompidou - Necker

Jeudi 21 sept : Necker - Cochin

vendredi 22 sept : Cochin - La Pitié Salpêtrière

Lundi 25 sept : La Pitié-Salpêtrière -Bicêtre

Mardi 26 sept : Bicêtre - Henri Mondor (9km)

Mercredi 27 sept : Mondor - Saint-Antoine

Jeudi 28 sept: Avicenne - Jean Verdier

Vendredi 29 sept : Saint-Louis - Beaujon

Lundi 2 oct : Bichat - Siège de l'APHP