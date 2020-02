Crise à l'hôpital de Guéret : le directeur de l'établissement s'en va

Après plusieurs mois de crise et de conflit social à l'hôpital de Guéret, le directeur Frédéric Artigaut quitte l'établissement. L'État va nommer trois administrateurs provisoires pour le remplacer.

Guéret, France

Frédéric Artigaut, le directeur de l'hôpital de Guéret quitte ses fonctions. C'était un départ attendu, dans un contexte particulièrement tendu au sein de l'établissement. L'État doit nommer trois administrateurs provisoires à la tête de l'hôpital.

La crise à l'hôpital s'est encore amplifiée cette année. Le déficit de l'établissement proche de sept millions d'euros, les suppressions de lits, les difficultés à recruter du personnel qualifié et la réorganisation des services ont mené une quinzaine de médecins a démissionné de la Commission médicale d'établissement (CME), une instance administrative en novembre 2019. Ils estiment que le dialogue avec la direction n'est plus possible.

"Ça ne va pas résoudre tous les problèmes"

Les syndicats réclament depuis plusieurs mois le départ du directeur Frédéric Artigaut. "On ne se réjouit pas vraiment, parce qu'en arriver là au niveau du dialogue sociale, des vexations, c'est affligeant. C'est du jamais vu !" déclare Nathalie Teste, responsable CGT Santé qui travaille à l'hôpital de Guéret depuis 37 ans. "Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Maintenant ce qu'on demande c'est que les politiques s'impliquent. Il faut qu'on reçoive des subventions du côté du ministère de la santé pour nous permettre de mettre la tête hors de l'eau et de prendre un nouveau départ", ajoute la syndicaliste.

Restaurer le dialogue

Le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau s'est également saisi du dossier. Il a reçu plusieurs délégations du personnel de l'hôpital au cours de l'année. L'élu ne voyait pas d'autre solution que de changer de direction pour rétablir, au moins, le dialogue. " C'est bien que l'État reprenne la main. La nomination des trois administrateurs va permettre de restaurer les liens entre les personnels. Et c'est vraiment un important travail de fond pour recréer de la confiance", affirme Jean-Baptiste Moreau.

Reste à savoir, quand ces administrateurs seront nommés et pour combien de temps avant de trouver un nouveau directeur.