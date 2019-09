Crise à l'hôpital : faible mobilisation au pique-nique citoyen de la CGT au CHNDS

Faye-l'Abbesse, France

Ce n'était pas la mobilisation des grands jours au CHNDS. La CGT organisait ce mercredi midi un pique-nique citoyen sur le site de Faye-l'Abbesse. Une quinzaine de personnes a réponde à l'appel. Action menée dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation après six mois de grève dans les urgences. 250 services sont en grève en France d'après le collectif Inter-urgences.

Claire, une habitante du bocage est là, avec son sandwich. "Notre système de santé est en train de partir totalement à l'ouest. Comment on va faire dans les prochaines années s'il n'y a plus personne pour soigner. Il faut dire stop ! C'est à nos politiques de réagir, ils ne vont pas laisser crever les gens du nord Deux-Sèvres".

Car les annonces de la ministre de la santé Agnès Buzyn en début de semaine ne suffisent pas pour Stéphane Dumoulin, secrétaire adjoint de la CGT au CHNDS. "750 millions on a l'impression qui c'est un gros chiffre mais si c'est pour prendre sur d'autres services, déshabiller Paul pour habiller Jacques, ce n'est pas une solution", commente ce représentant syndical. Et lance : "Il faut un plan Marshall de la santé d'au moins quatre milliards d'euros, équivalent au montant de l'impôt sur la fortune économisés par les plus riches".

Les élus du territoire étaient invités à participer. Patrice Pineau, le maire de Thouars, et Jean-Michel Bernier, le maire de Bressuire ont fait le déplacement. Pour Jean-Michel Bernier, "il y a un problème à la base. Les hôpitaux récupèrent n'importe quel malade qui pourrait être soigné autrement, ce que faisaient avant les médecins généralistes dans nos campagnes". Le maire de Bressuire estime qu'il faut "comme pour les profs, une nomination in situ, qu'on oblige à venir en zone rurale". Et regrette que les maisons de santé "n'aient pas été assorties de conditions, en particulier de permanences le week-end".