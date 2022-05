Crise à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse : "le personnel est épuisé", alerte la déléguée CGT

Les syndicats CGT et SUD de l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse à Dijon lancent une alerte pour dangers graves et imminents. Un rassemblement du personnel est organisé à 13 heures. Delphine Chrétien, déléguée CGT et aide soignante, est l'invitée de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : Votre syndicat, la CGT et SUD, dénoncent un manque de personnel au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels types de patients sont accueillis dans ce centre ?

Nous sommes un hôpital psychiatrique. Nous recevons toutes les pathologies psychiatriques. Mais depuis plusieurs années, non seulement on reçoit des pathologies psychiatriques assez lourde, mais aussi avec des gros problèmes somatiques, ce qu'on n'avait pas il y a plusieurs années auparavant.

Dans cette alerte que vous lancez, vous parlez de danger grave et imminent. De quoi s'agit il exactement? Et dans quels cas précis, vous ou vos collègues vous sentez-vous en danger ?

Quand on parle de danger grave et imminent dans la fonction publique hospitalière, particulièrement dans la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on a des procédures de sécurité pour travailler. Dans le service d'entrée ouvert, c'est deux IDE (infirmier en soins généraux) par poste et dans le service d'entrée fermée c'est quatre IDE par poste. Mais ce n'est plus le cas puisque nous travaillons en effectif dégradé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus que deux voir un infirmier et une aide-soignante, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Depuis combien de temps dure cette situation ?

Bien avant le Covid, puisque on a déjà un manque de personnel qu'on a signalé déjà en 2018. Donc le manque d'effectif infirmier est là depuis plusieurs années. Au niveau de l'attraction du travail, c'est très compliqué puisqu'on a beaucoup perdu le sens du travail. En psychiatrie, on est là pour faire du relationnel, de l'écoute et de l'observation. Mais ce n'est plus le cas puisque nous sommes en manque d'effectifs et la relation avec le patient n'est plus constante, on va dire. Et du coup, ça fait monter l'agressivité et la violence. Donc le danger grave et imminent que nous avons déposé, c'est parce que les procédures de sécurité ne sont pas respectées.

Je vais vous donner un exemple plus concret. Quelqu'un qui est sous contrainte et qui a un rendez vous à l'extérieur doit être accompagné par deux infirmiers. Il y a un incident qui est arrivé il y a quelques semaines. Un patient a été accompagné par une aide soignante qui n'était pas du service et l'ambulancier et le patient s'est sauvé de la voiture. Donc, il a fallu le rattraper, appeler la police, enfin, ça a été des circonstances un petit peu ubuesques pour nous. Ça ne doit pas exister, ce n'est pas possible. Et puis au niveau des services, comme on est en manque d'effectifs au niveau de la sécurité, le danger est de plus en plus présent.

Est-ce que ça arrive souvent chez vous à la Chartreuse ?

Chez nous, non, ça n'arrive pas souvent. Et heureusement, puisqu'on est quand même assez attentifs aux patients. Mais de plus en plus, on manque d'effectifs et on ne peut pas être partout dans le service. On a quand même 21, voire 25 patients constamment, on n'a jamais de lits de libres puisqu'on a fermé des services à quelques années. Donc ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute, de l'observation et avec deux infirmiers par poste, ce n'est pas possible pour 25 patients.

La direction, de son côté, explique le manque de personnel par un fort taux d'absentéisme des salariés, en moyenne 13 %. Comment expliquer cet absentéisme ?

L'absentéisme était déjà là avant le Covid, puisqu'il y avait déjà de l'épuisement avant le Covid. L'épidémie a duré deux ans et demi, on a été autant touchés qu'en hôpitaux généraux. Et le manque d'effectifs vient aussi du manque d'attractivité de ce travail. L'absentéisme est dû aussi à l'épuisement et à la souffrance des salariés. On était déjà en manque d'effectif avant le Covid, il y avait déjà des difficultés. Donc si ajoute à cela le Covid, l'absentéisme a progressé dans le sens où l'épuisement et la souffrance au travail est de plus en plus conséquente.

Et cela entraine donc un cercle vicieux ?

Ça devient un cercle vicieux malgré des mises en place de la direction d'une plateforme Hublo qui gère les remplacements par les salariés de l'établissement. Ils vendent leurs jours de congés ou leur repos pour venir travailler. Mais cette plateforme Hublo a assez perversités, car les gens viennent travailler sur leurs congés, donc ils sont plus fatigués. Et puis maintenant, il y a une mise en place des réserves dans les services, c'est-à-dire que l'agent est appelé à aller dans un autre service pour travailler à la place de quelqu'un qui est absent. Et ça, ce n'est plus possible.