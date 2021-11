Crise aux Antilles : voyagistes et touristes mayennais s'adaptent

La contestation et les heurts perdurent, en Martinique et en Guadeloupe. Face à cette situation, agences de voyages et touristes mayennais changent leurs plans.

Sur son téléphone, Paul, un courtier lavallois, nous montre la photo d'un logement qu'il a loué, avec sa compagne, pour leur voyage en Martinique, du 9 au 19 janvier 2022. Mais la crise sociale, sur place, change leurs plans. "On a jusqu'au 9 décembre pour l'annuler gratuitement", soit un mois avant leur départ. Ce à quoi le couple va procéder. "_On préfère annuler et être remboursés intégralement_, et trouver quelque chose quatre, cinq jours avant, quitte à ce que ce soit moins bien, plutôt que de perdre de l'argent." Une perte qui serait, pour cette location, de 300 euros.

Si l'avion décolle, mais que le couple renonce au voyage, les billets, d'une valeur de 730 euros, seront perdus. "Si on n'a pas de remboursement des billets, ni du logement, ça va faire une addition salée pour un voyage qui n'aura pas eu lieu !" lance Paul. Pour le moment, c'est l'incertitude. Paul cite l'expérience récente d'un ami : il devait partir quinze jours en Guadeloupe, mais "_il est revenu au bout d'une semaine_. Les restaurants étaient fermés, il y avait des barrages sur les routes, plus de gasoil, donc il est rentré. Et puis il avait un peu peur, aussi."

Les Antilles délaissées pour le Mexique

Nathalie Pont, responsable de l'agence Havas voyages, à Laval, explique "s'abstenir d'envoyer les clients" dans les Antilles, en ce moment. "Les gens vont y aller la peur au ventre, aucun intérêt ! On incite ceux qui veulent partir au soleil à aller ailleurs : Mexique, République dominicaine, Île Maurice, Seychelles, Tanzanie. On essaie de trouver des destinations qui font rêver nos clients", détaille-t-elle.

Quatre autres agences de voyages du département, contactées par France Bleu Mayenne, n'ont pas souhaité s'exprimer.