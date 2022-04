Crise aux urgences d'Orléans : les infirmières et aides-soignantes remplaçantes mobilisées

La crise aux urgences de l'hôpital d'Orléans s'est retrouvée au centre de deux manifestations ce jeudi 7 avril. Deux rassemblements consacrés de manière plus générale à la santé, sur lesquelles la situation du CHRO a évidement plané. Depuis quasiment deux semaines maintenant, la quasi-totalité du personnel paramédical est en arrêt maladie aux Urgences; faute de moyens humains, l'accès est réservé uniquement aux urgences vitales depuis maintenant une semaine, et un préavis de grève chez les médecins urgentistes démarre ce vendredi à 9 heures. La CGT appelait à manifester devant l'Agence régionale de santé (une délégation a été reçue, sans obtenir d'avancée) et Sud Santé organisait un rassemblement devant la Caisse primaire d'assurance maladie. Dans ce second rassemblement, des infirmières et aides-soignantes remplaçantes sont venues soutenir leurs collègues des urgences.

Les remplaçantes à l'hôpital, solidaires du service des urgences

La situation au service des Urgences a évidement des conséquences sur le quotidien de ces remplaçantes, comme dans d'autres services. Infirmières ou encore aides-soignantes, elles tournent d'un service à l'autre en fonction des besoins. Depuis le début de la crise, elles reçoivent régulièrement des demandes par SMS pour solliciter leur présence urgente dans le service en difficulté. "L'hôpital favorise l'auto-remplacement. Donc à partir du moment où il manque du personnel, on nous demande à nous de pallier le manque qu'il y a, aux arrêts, donc au bout d'un moment on est aussi épuisées (...) ça ne peut pas tenir longtemps, et on est très solidaires des urgences" affirme cette infirmière.

Ça ne peut pas tenir longtemps

Si les remplaçantes sont solidaires, c'est parce qu'elles connaissent bien la situation dans le service : le rythme effréné qui ne permet pas vraiment de prendre de pauses pour manger ou aller aux toilettes, ou encore ces couloirs remplis de patients parfois âgés qui errent en l'absence de lits. Voilà les scènes évoquées par ces soignantes qui tournent d'un service à l'autre de l'hôpital en fonction des besoins. Elles réclament elles aussi la mise en place rapide de moyens supplémentaires, pour pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions, et pour régler la crise en cours aux Urgences.

La CGT organisait un autre rassemblement devant l'ARS © Radio France - Manon Klein

Des discussions toujours en cours, mais rien d'acté

Car pour le moment, il n'y a toujours pas d'avancée significative actée qui permettrait une sortie de crise. Les syndicats réclament essentiellement des lits supplémentaires (il en faudrait environ 40 par jour réservés aux urgences), mais aussi une meilleure gestion de ces lits au sein de l'hôpital. Si certains représentants du personnel évoque de légères avancées, ou en tous cas des signes encourageants, Sylvie Bertuit parle de négociations au point mort. La secrétaire générale de la section Santé action sociale de la CGT dans le Loiret parle de réunions avec la direction qui dureraient "dix minutes. (...) Nos représentants CGT s'entendent dire : on essaie de tout mettre en œuvre mais on a pas de solutions. C'est pas possible ! Ca fait dix ans qu'ils nous répondent la même chose" s'agace Sylvie Bertuit.

L'Agence régionale de santé assure que des pistes précises sont étudiées

Sollicitée, l'Agence régionale de santé (ARS) explique que "La situation de saturation des urgences trouve essentiellement son origine dans le contexte post-crise COVID avec des difficultés à recruter du personnel soignant et un manque de lits de médecine, toutes les unités non COVID n’ayant pas encore rouvert au niveau d’avant-crise. Le manque de lits d’aval crée une situation d’engorgement permanent dans le service des urgences."

Par ailleurs, l'ARS évoque la mise en place de solutions pour répondre à la crise, "dans l’attente de la réouverture de lits par recrutement infirmier". Ces solutions "passent par une réorganisation interne des flux entre service d’urgences et services d’hospitalisation" poursuit l'agence régionale de santé, sans apporter de précisions très concrètes, si ce n'est "faciliter les sorties d’hôpital vers les services de soins de suite du territoire ou l’hospitalisation à domicile notamment", ou encore "mieux réguler l'admission aux urgences, en concertation avec les praticiens libéraux de ville."

Les discussions se poursuivent toujours, et aucune sortie de crise n'a été actée à notre connaissance ce jeudi soir.