Crise COVID : l'informatique à Bastia tire son épingle du jeu

Dans le magasin Espace Média, à Bastia, l'activité n'a jamais été aussi forte qu'en 2020... Le produit phare reste l'ordinateur portable. François Luciani, le directeur de la boutique, a enregistré une hausse des ventes entre 5 et 10 % : « je pense que les gens se sont équipés pour travailler de la maison, ou pour s’occuper le temps qu’ils avaient à passer à la maison. Globalement, on a vendu plus d’ordinateurs et d’accessoires (casques et micros), mais aussi imprimantes et tablettes, c’est vraiment ce qu’on a vendu le plus ».

Des ventes d'ordinateurs neufs, d'occasion et aussi beaucoup de réparations durant cette période : « _on a aussi fait réparations et maintenances_, les gens avaient des ordinateurs dont ils ne se servaient plus de tout et qu’ils ont dû remettre à jour pendant toute cette période ».

Télétravailleurs, étudiants, lycéens, collégiens...

Tous les secteurs ne connaissent pas la crise, c'est le cas de l'informatique © Radio France - Maxime Becmeur

Le magasin a vu arriver une clientèle nouvelle. Et avec un panier moyen relativement plus élevé : « les gens viennent moins pour faire des petits achats, mais du coup, ils regroupent leurs besoins et le panier moyen a augmenté de près de 20% », précise François Luciani.

Face à la demande croissante, la principale difficulté a été celle du réapprovisionnement : « on a dû consulter beaucoup de fournisseurs pour se réapprovisionner », explique le directeur du magasin, « la plus grosse difficulté pour nous, c’était d’avoir du stock, c’est un truc qu’il a fallu gérer, surtout en fin d’année ». En attendant, ce succès des outils multimédia a nécessité un renforcement des équipes : « on a dû recruter un personne supplémentaire après le confinement et on cherche encore une personne en plus », confie François Luciani qui n'a donc pas à subir la crise, mais plutôt la concurrence grandissante des marchands du web.